Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей, — говорится в сообщении.

В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

— Для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж, — уточнили в Сибирской оперативной таможне.

Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

По данным пресс-службы ведомства, оперативными сотрудниками проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошены более 20-ти свидетелей, проведены очные ставки и опознания. Все подозреваемые уже дали признательные показания.

— С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе, — прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. С учетом сотрудничества со следствием наказание может быть снижено.