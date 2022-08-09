Большой выбор электроинструментов на Озон

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Инструменты, работающие от электричества, более функциональные в сравнении с ручными. Они позволяют выполнять большой объем работ за короткий промежуток времени. Для этого их достаточно подключить к источнику питания. Многие модели функционируют от аккумулятора, долго держат заряд.

Рекомендации по выбору электроинструментов

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Перечисленные бренды имеют безупречную репутацию, их инструмент рассчитан на долгое функционирование. При желании можно без труда подобрать подходящий вариант для любых задач.

Электроинструментом пользуются в бытовой сфере и на различных предприятиях. Его задействуют для обработки древесины и других материалов.

Лобзики, например, применяют для распила деревянных заготовок путем совершения движений возвратно-поступательного характера. Конструкция электрического инструмента предусматривает наличие корпуса с рукояткой. Помимо этого имеется электрический двигатель с редуктором, подошва и пильное полотно. Это бюджетный и компактный помощник, используемый для выполнения работ по дому и в профессиональной деятельности.

Бытовые модели менее мощные.

Электролобзики относятся к категории универсального инструмента, при помощи которого можно обрабатывать дерево, пластмассу, металл и другие материалы. Его используют для продольного и фигурного пропила, а также для нарезки под углом.

Это аналог пилы, только формата мини, оснащенный электрическим приводом. Лобзиками можно резать ламинированную доску, керамическую плитку, фанеру, гипсокартонные листы. Их отличает простота конструкции и эксплуатации. Такой инструмент позволяет выполнять вертикальный распил. Особых усилий для этого прикладывать не требуется.

Чтобы пользоваться электролобзиками, не нужно обладать профессиональными навыками.

Есть обычные и миниатюрные лобзики, упрощающие четкость пиления и ошкуривание заготовок.

Такими инструментами пользуются при изготовлении ящиков, столешниц, они нередко предусматривают наличие дополнительных функций. В комплектацию многих моделей входят сменные пластины, улучшающие скольжение пильного полотна.

При покупке инструмента необходимо определиться с целями его приобретения. Внимание нужно акцентировать на технических характеристиках. Для профессионального применения приобретают более мощные модели.

Важным показателем является частота хода пильного полотна. Чем выше эта цифра, тем быстрее выполняется распил. Для распиливания алюминиевых, деревянных и фанерных изделий нужна предельная скорость. Низкие обороты требуются сверхчувствительным материалам, таким как пластмасса с нержавейкой.

Современные электролобзики оснащаются маятниковым ходом, увеличивающим скорость распила.

Смотреть также нужно на тип крепления пилы, вид рукоятки, она может быть скобовидной и грибовидной. Первая больше подходит для профессиональной деятельности.

Что касается подошвы электролобзика, то она может быть литой и штампованной. Штампованные используют в бытовых и полупрофессиональных моделях. Их изготавливают из тонких металлов, поэтому при интенсивном и продолжительном применении они склонны к деформациям. Это нужно учитывать при выборе лобзика. В более дорогостоящих моделях применяются литые подошвы.

Работы электролобзиком выполняют на специальных пильных столах с соблюдением правил безопасности.

Приоритет необходимо отдавать инструментам проверенных производителей, предоставляющим гарантию на свою продукцию.