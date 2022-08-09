Забор из металлической сетки для дачи: да или нет?

Главным условием при выборе любого забора является определение его функции. Исходя из того, для чего ваш забор предназначен, вам будет легче выбрать наиболее подходящий материал, тип фундамента, высоту ограждения и так далее.

Одним из самых популярных видов ограждений для дачных участков и загородных домов является забор из металлической сварной сетки. Он появился на российском рынке в начале 2000-х годов и моментально стал самым желаемым и востребованным. Секрет кроется не только в невысокой стоимости, но и в огромном количестве его преимуществ среди других ограждений в общей ценовой категории.

Преимущества забора из сварной металлической сетки:

Прочность и устойчивость. Забор изготавливается из качественных металлических прутьев методом точечной сварки на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании. Конструкция получается очень крепкая и надежная. Высокая парусность забора достигается за счет его ячеистой структуры, которая пропускает не только солнечный свет, но и потоки воздуха. Та же ячеистая структура позволяет хорошо просматривать огораживаемую территорию, не перекрывая обзор. Современный и привлекательный внешний вид ограждения помогает ему хорошо вписываться в любую обстановку, сочетаясь со всеми типами построек. Такой забор можно использовать для крепления живой изгороди как каркас. Специальное защитное покрытие из цинково-полимерной смеси улучшает защитные характеристики изделия, повышая его устойчивость к осадкам, перепадам температур, воздействию солнечных лучей и коррозии. Забор представляет собой набор готовых секций, благодаря чему его удобно и легко транспортировать и монтировать. Секции крепятся к опорным столбам с помощью специальных хомутов без использования сварки и дорогостоящего строительного оборудования. Небольшой по площади участок можно огородить всего за один день.

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