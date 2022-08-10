Проектировщик первого в Новосибирске приюта для животных нового формата приступает к работе

Единая комиссия по осуществлению закупок при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска подвела итоги конкурса по выбору подрядчика для проектирования приюта для животных. Он будет расположен на Толмачевском шоссе, 53а в Ленинском районе. Начальная цена контракта составляла почти 10 млн рублей.

Заявки на участие в торгах подали 4 компании, которые были готовы подготовить проектно-сметную документацию по цене от 7,2 до 9,9 млн рублей. Все были признаны соответствующими требованиям тендера.

На основании результатов оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых предложений участников закупки комиссия выбрала победителя — компанию, которая заявила самое дорогое предложение. На момент публикации материала победитель еще не был указан.

Напомним, конкурс по выбору подрядчика для проектирования первого приюта нового типа муниципалитет объявил в середине июля. Подготовить рабочую и сметную документацию подрядчик должен до конца апреля 2023 года. Источник финансирования подготовки проекта — средства муниципального бюджета.

К строительству приюта в городе также планируют приступить весной-летом 2023 года если будет понятна ситуация с финансированием. Мэрия рассчитывает привлечь для реализации проекта средства областного бюджета. Как сообщали в горсовете, предварительная договоренность об этом достигнута. Предварительная стоимость всех работ — 80-100 млн рублей. Предполагается, что в приюте будет пять основных функциональных зон: карантинная, хозяйственная, зона выгула, административная и зона перспективного развития. На базе приюта планируется реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, здесь может появиться так называемый хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, для удобства работы волонтеров со здоровыми животными и для привлечения их потенциальных хозяев возможно появление интерактивных площадок в формате контактных зоопарков. Наконец, для тех, кто уже обзавелся питомцем, но возникла необходимость на время расстаться с ним, рассматривается вариант создания зоогостиницы.

По информации мэрии, на территории Новосибирска обитают около 15 тысяч особей животных без владельца. Треть из них прошла процедуру стерилизации. Все действующие в Новосибирске приюты переполнены. МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» может разместить одновременно до 100 особей.

В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют провести массовое чипирование животных.