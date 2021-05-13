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Бонусы пользователям сервисов Яндекс и покупателям METRO по картам Mastercard

  • 13/05/2021, 16:45
Международная платежная система подготовила новые предложения для автомобилистов, любителей музыки и кино и для тех, кто предпочитает покупки онлайн.

Получайте баллы и скидки в сервисах Яндекс.Плюс и Яндекс.Заправки, а также кешбэк в METRO Cash & Carry при оплате картой Mastercard.

Сервис Яндекс.Заправки позволяет заправиться прямо из машины более чем на 7000 АЗС по всей России, в том числе «Роснефть», «Шелл», BP, Нефтьмагистраль, «Татнефть» и «Башнефть». Новым пользователям предоставляется скидка 5 рублей с каждого литра топлива при оплате от 1000 рублей картами Mastercard, за исключением бизнес-карт. Акция проходит с 12 мая по 12 сентября 2021 года.

Сервис доступен в приложениях Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Откройте любое из них и выберите удобную для вас АЗС. Когда вы приедете на заправку, в приложении нажмите на колонку, у которой вы встали и оплатите топливо в смартфоне. Вам не требуется стоять в очереди в кассу и даже выходить из машины, если на станции есть свободный заправщик.

Для любителей других сервисов Яндекса тоже предусмотрено бонусное предложение. Вы получите 500 баллов, оплатив годовую подписку на Яндекс.Плюс любыми картами Mastercard с 20 мая по 20 июня 2021 года. По подписке можно смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку, а также получать и тратить кешбэк баллами на сервисах Яндекса.

Вернуть кешбэк можно и за онлайн-покупку продуктов питания и непродовольственных товаров в METRO Cash & Carry с 12 мая по 12 сентября 2021 года. При оплате от 1000 руб. любой картой Mastercard в приложении или на сайте METRO вы получите кешбэк баллами в размере 5% от суммы покупки. Накопленные баллы можно тратить в магазинах METRO Cash & Carry.

Если вас заинтересовали бонусные предложения, но у вас нет карты Mastercard, вы можете ее оформить в любое удобное время в Банке «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на сайте или обратитесь в ближайшее отделение. Адреса можно посмотреть по ссылке. Единая справочная служба банка: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Левобережный Mastercard


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