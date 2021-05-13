На разработку месторождения «Богатырь» определились три претендента

Заявки на участие в торгах на разработку угольного разреза «Богатырь», расположенного в Искитимском районе Новосибирской области, подали четыре компании. Две из них принадлежат основному владельцу «Коулстара» — экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (ООО «Разрез Богатырь» и ООО «Антарес»). На разработку месторождения также претендует «дочка» госкорпорации Ростех — ООО «РТ-Богатырь». Четвертый участник — хакасская компания ООО «Разрез Ташебинский», сообщила РБК со ссылкой на Роснедра. Каждая компания внесла задаток для участия в конкурсе — по 1,5 млрд рублей.

ООО «Разрез Ташебинский» — на рынке с 2007 года, ООО «Антарес» — с 2015 года. ООО «Разрез Богатырь» компания «Коулстар» зарегистрировала в Искитиме в конце марта, а структура Ростеха ООО «Рузинвестпроект» зарегистрировала в Новосибирске компанию ООО «РТ-Богатырь» в середине апреля. Через неделю после того, как Роснедра выставили на аукцион месторождение.

Разрез «Богатырь» находится в Горловском угольном бассейне. Общая площадь участка недр — 309,06 км2. На участке расположены следующие запасы антрацита (каменный уголь, марка А): по категории: С1 — 95 050 тыс тонн. т, по категории С2 — 104 423 тыс. тонн, забалансовые запасы по категории С1 — 170 тыс. тонн и прогнозные ресурсы антрацита (каменный уголь, марка А) по категории Р1 — 611 016 тыс. тонн, по категории Р2 — 972 000 тыс. тонн, по категории Р3 — 946 000 тыс. тонн. Сейчас добычу антрацита в регионе осуществляет группа «Сибантрацит».

Сумма задатка по конкурсу составляет 100% от стартовой цены. Аукцион намечен на середину июня. Договор на разработку месторождения с победителем будет заключаться на 25 лет.

Согласно конкурсной документации, для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить на строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.