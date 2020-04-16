Борьба в тени пандемии

Коронавирус, уже безоговорочно ставший темой года, накрыл своей тенью все прочие проблемы. Но они, оказавшись в этой тени, никуда не исчезли. Таков лейтмотив пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Интерфакс-Сибирь» по инициативе Управления ветеринарии Новосибирской области.

Как подчеркнул Юрий Шмидт, руководитель пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области, биологических угроз очень много, просто коронавирус — самая «раскрученная» тема в этом ряду. Но это чисто информационный феномен — ведь остальные угрозы никуда не делись. Просто их медийный образ не настолько ярок.

— Коронавирус не должен дать забыть и о других угрозах, об инфекционных и паразитарных болезнях, общих для человека и животных, — подчеркнул один из спикеров пресс-конференции, Владимир Гоппе, заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области. — Это бешенство, сибирская язва, лептоспироз, бруцелез, трихенилез, туберкулез и многие другие зооантропонозные болезни (болезни, заразные как для животных, так и для человека). Эти заболевания не менее опасны, просто они сейчас в информационной тени. И по ним ведется достаточно большая и системная работа.

По словам Владимира Гоппе, в этом году в области зарегистрированы 8 очагов бешенства. Все случаи были связаны с заходом диких животных в поселения.

— Это на 5 случаев меньше, чем за тот же период 2019 года, — отметил Гоппе. — Ситуацию с бешенством нам удалось переломить, выйти на понижающую статистику, поскольку мы вели масштабную профилактическую работу.

При несомненном успехе в борьбе с бешенством ветеринары региона в этом году столкнулись с новой весьма грозной новой проблемой: в регионе появилась новая инфекция — заразный узелковый дерматит. Болезнь пришла из Казахстана, до того ее в нашем регионе никогда не было. Пострадали районы, примыкающие к Казахстану и Омской области. Разносят узелковый дерматит кровососущие насекомые, поражает он коров, овец и коз.

Как пояснил Юрий Шмидт, летальность у болезни сравнительно невысокая, для человека она опасности не представляет (это зоонозная инфекция), но потенциальный экономический ущерб от узелкового дерматита очень велик: животное, им пораженное, надолго выбывает из хозяйственного лактоцикла, его молоко становится непригодным в пищу.

— К счастью, эту болезнь мы не выпустили за рамки частных подворий, — подчеркнул Владимир Гоппе. — Была своевременно приобретена вакцина с хорошей функциональностью. В Казахстане используется американская вакцина, она по-другому действует — животное внешне выздоравливает, симптомы быстро уходят, но само животное некоторое время остается носителем инфекции. Если с такой коровы или овцы слетит насекомое-кровосос, оно понесет эту болезнь дальше. Если бы болезнь пробралась на большие, системообразующие животноводческие предприятия, ущерб был бы огромным.

Оба спикера пресс-конференции дезавуировали «хайповую» тему о совместимости COVID-19 c организмом домашних городских животных и обителей зоопарков.

— Проблема коронавируса ветеринарам известна с 1946 года, — поясняет Владимир Гоппе. — А с 70-х годов в этой сфере были сделаны наиболее значимые открытия. Изучен инфекционный гастроэнтерит свиней, эпизоотическая диарея поросят, энцефаломиелит свиней, коронавирусная инфекция телят, коронавирусная инфекция собак, инфекционный перитонит кошек, инфекционный бронхит кур, синюшная болезнь индюков и ряд других заболеваний. Возбудители всех перечисленных болезней являются именно коронавирусами, но для людей эти болезни неопасны, это именно зоонозные заболевания, хотя симптомы и течение у животных и напоминают симптомы нынешнего коронавируса человека. COVID-19 и коронавирусы, выделяемые у животных, — родственны, но не идентичны. Это возбудители разных болезней. Поэтому информацию о том, что COVID-19 уже начали заражаться тигры, собаки и кошки, я бы всерьез не оценивал. Она ротируется исключительно в коммерческих медиаресурсах, исходит из неофициальных источников, а медики и ветеринары воспринимают такие сюжеты как сугубо антинаучные. Официальной информации о заболевании животных COVID-19 не поступало ни российским специалистам, ни зарубежным. Зато о птичьем гриппе и сейчас забывать не стоит. Высокопатогенный грипп птиц в свое время тоже заставил мир вздрогнуть, но тогда мировое сообщество повело себя очень ответственно, вакцина была быстро разработана, эта болезнь сейчас профилактируется. За миграцией птиц, за контактами домашних и диких птиц мы тщательно следим. Подворья прививаются дважды в год.

В этом контексте Юрий Шмидт и Владимир Гоппе назвали очень верным решением нынешний запрет весенней охоты.

— Я, в принципе, противник весенней охоты, поскольку она ломает естественное развитие популяции, — отметил Юрий Шмидт. — Но еще она опасна тем, что разгоняет птиц, стрессовым образом расширяет их ареал. Испуганные охотниками птицы — это съем с традиционных гнездовий, больший разлет. И, соответственно, разнос таких инфекций, как тот же птичий грипп.

Важно и то, что из поля внимания охотников этой весной выведены крупные млекопитающие. В частности, медведи — носители трихинеллеза. Как подчеркнул Владимир Гоппе, трихинеллезом болен каждый третий медведь в Новосибирской области. И это отнюдь не та медвежья болезнь, что вошла в шутки, а реально опасная для человека. Потому для всех добытчиков медведя (когда откроется охотничий сезон) экспертиза на трихинеллез является обязательной, а всякий охотничий трофей с положительной пробой подлежит безоговорочной утилизации.

К числу бесспорных успехов своего ведомства представители Управления ветеринарии отнесли отработанную систему противоэпизоотических мероприятий и внедрение электронной ветеринарно-санитарной сертификации.

— Электронно-ветеринарная сертификация — важная новая мера, — отметил Владимир Гоппе. — Эта система позволяет полностью проследить путь продукта от животноводческого или молочного хозяйства до стола. Ветеринарно-санитарную экспертизу проходят все партии сырья и пищевых продуктов, сейчас ни одно животное не отправляется на убой без предварительного обследования. Профилактические мероприятия начались в марте, с подворного обхода. У животных берут кровь на бруцеллез и лейкоз, берут пробы на туберкулез. Системообразующие животноводческие предприятия агропромышленного комплекса уже давно работают в режиме закрытого типа — с многоуровневым санитарным контролем. Зоосанитарный статус каждое предприятие стремится укрепить и повысить.

По словам Владимира Гоппе, за сутки в области выдаются более 300 тысяч электронных ветеринарных сертификатов, за месяц эта цифра составляет около 9 млн.

Как отметил Юрий Шмидт, при обострении ситуации с коронавирусом ветеринары готовы подключиться к борьбе — компетенция им это позволяет: COVID-19 относится ко второй группе патогенности, и ветеринарные лаборатории аккредитованы на работу с этой группой.

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