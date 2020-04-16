Депутатам могут добавить срок

Комитет заксобрания Новосибирской области по госполитике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел перед внесением на сессию ряд поправок в региональное избирательное законодательство, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Как пояснил корреспонденту Infopro54 инициатор поправок, заместитель председателя комитета Игорь Умербаев, в частности, речь идет о наделении избиркомов полномочиями в случае чрезвычайных ситуаций или ситуаций повышенной опасности передвинуть дату предстоящих выборов на более поздний срок, тем самым продлив полномочия депутатам действующего созыва.

― Действующие депутаты будут продолжать функционировать в прежнем составе до проведения перенесенных выборов, ― поясняет Умербаев. ― Перенесут на три месяца ― будут работать еще три месяца, на месяц ― соответственно. Это не о том, что выборы переносятся. Это мы законодательно закрепляем нормы, позволяющие нам в правовом поле дальше обычно работать, если вдруг такое решение когда-нибудь будет принято ― в этом году, в следующем, через несколько лет.

Что касается перспектив переноса выборов в областной парламент и горсовет Новосибирска в связи с коронавирусной ситуацией, то пока собеседник редакции не может дать четкого ответа на этот вопрос. По мнению депутата, более или менее понятными перспективы сохранения даты голосования текущего года станут в конце мая – начале июня.

― По состоянию на сегодняшний день, выборы пройдут в сентябре, ― говорит депутат. ― Что будет через неделю, месяц ― неизвестно. Может, ничего не поменяется. Откуда мы знаем, какой будет ситуация с коронавирусом? Если она будет в нормальных эпидемиологических рамках, никто не станет выборы переносить. Если вдруг возникнет всплеск заболеваемости, тогда, с точки зрения здравого смысла, нужно будет передвигать выборы. Что такое выборы? Выборы ― это массовое движение людей. Но пока об их переносе речь не идет.

По мнению Умербаева, если сохранится текущая ситуация ― отсутствие режима ЧС, но наличие ограничений и, соответственно, оставшаяся на месте изначальная дата выборов, то будущим кандидатам предстоит общаться с избирателями в принципиально новых условиях.

― Фактически получится, что сроки агиткампании сократятся, ― рассуждает депутат. ― Агитация перейдет в режим «онлайн» ― в интернет, телевизор, радио, рассылку. Что касается личного взаимодействия с избирателями, то сейчас сам избиратель может найти любую информацию о кандидате. Но это в том случае, если кандидат ― личность медийно раскрученная. Немедийный кандидат, если он ответственный, то через интернет будет общаться с избирателем, создаст какой-либо сайт, зарегистрируется на страницах в соцсетях.

Еще один собеседник издания ― вице-спикер заксобрания Владимир Карпов ― пока тоже не может дать четкий прогноз относительно проведения выборов в 2020 году. Однако прогнозирует, что в сентябре их, скорее всего, не будет.

― В этом году выборы могут быть, ― говорит Карпов. ― Мой прогноз ― не в сентябре, поскольку проблемы коронавируса раньше июня не ослабнут. А там, понятно, что на все мероприятия времени не останется. Думаю, что их могут перенести на конец года. Но пока понимания нет, идут только обсуждения.

Напомним, что в настоящее время ориентировочная дата выборов в региональный парламент и горсовет Новосибирска ― сентябрь 2020 года.

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