Райффайзенбанк выдал в Новосибирске 1,8 млрд рублей льготных кредитов

Программа льготного кредитования малых и средних предприятий, запущенная Минэкономразвития в 2019 году, оказалась очень востребованной среди клиентов Райффайзенбанка (АО) по всей России: за год было выдано 289 кредитов на общую сумму 14,3 млрд рублей. Ставка по кредитам в рамках этой программы не превышает 8,5% годовых.

Райффайзенбанк проанализировал успешность программы в разных городах России. Рекордсменом по объему кредитования стала Москва. А среди региональных центров на первое место вышел Новосибирск. Малый и средний бизнес взяли по программе 1,8 млрд руб., а средняя сумма новосибирского кредита составила 64,4 млн руб., что даже выше средней суммы в Москве.

Также в пятерку городов-лидеров по популярности программы льготного кредитования вошли Санкт Петербург (1,5 млрд руб.), Краснодар (1,4 млрд руб.) и Екатеринбург (1,3 млрд руб.).

— Многие компании получили возможность перекредитоваться под более выгодные ставки по льготной программе. Важную роль в росте темпов кредитования сыграли автоматизация и упрощение процесса, — отмечает Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

В целом по стране, 51% всех кредитов по программе пришлось на малый и микро бизнес, а объем кредитования в сегменте составил 2,6 млрд руб. 49% кредитов пришлось на средний бизнес, при этом объем кредитования среднего бизнеса составил 11,7 млрд руб., или 82% от суммы всех выдач Райффайзенбанка по программе за прошедший период.

— Мы всегда стремимся предложить клиентам лучшие условия по любым продуктам. Поэтому банк активно участвовал в программе выдачи льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Спрос со стороны бизнеса в течение всего года был высоким, поскольку условия были привлекательными. Программа «8,5%» интересна как для рефинансирования существующих займов, так и для реализации новых проектов в сфере производства, торговли, если речь идет об обновлении оборудования, строительства новых цехов или покупке новой недвижимости, — добавила Елена Лагунова, начальник отдела по обслуживанию и финансированию предприятий среднего бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Распределение целей кредитования по программе в 2019 году было таким: 58% предпринимателей взяли кредиты для пополнения оборотных средств, 42% — на инвестиционные цели.

В 2020 году Минэкономразвития России расширило перечень целей льготного кредитования: появилась возможность рефинансировать ранее выданные кредиты, а также занимать средства «на развитие предпринимательской деятельности».

По обновленным условиям программы, заемщик, осуществляющий деятельность в одной из приоритетных отраслей экономики, может получить кредит по льготной ставке не более 8,5% годовых. Льготный кредит предоставляется на пополнение оборотных средств в размере до 500 млн рублей на срок до трех лет или на инвестиционные цели — до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

Фото предоставлено пресс-службой банка