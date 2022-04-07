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BPM как идеальный инструмент оптимизации бизнес-процессов

  • 07/04/2022, 22:29
Как наладить свой бизнес? Как автоматизировать работу предприятия? Ответы на все эти вопросы в статье.

В современных реалиях обойтись без автоматизированной системы управления физически невозможно. Все это хорошо понимают, но, однако, не все разбираются на профессиональном уровне, что представляет собой управление бизнес-процессами и как верно применить методику на практике. Расставить все точки над и, а также разобраться в нюансах менеджмента поможет наша статья.

Что такое BPM и в чём польза методологии для организации современного бизнеса?

Согласно определению термина, разработанному Европейской ассоциацией BPM, понятие определяется как системный подход для отражения проектирования, исполнения, документирования, мониторинга, контроля, а также измерения автоматизированных и неавтоматизированных процессов. Всё это служит инструментом для достижения единых целей и реализации бизнес-планов компании.

Первые упоминания о попытках упорядочить и структурировать производственные процессы и подойти к созданию bpm решения восходят ещё к западным предприятиям Генри Форда, и выражалось это в составлении:

  • описания рабочего места;
  • требований по технике безопасности;
  • должностных инструкций сотрудников.
  • правил поведения на производстве;
  • распорядка дня работников разного уровня.

Однако, подобная документация воспринималась с трудом, а понималась и того хуже. Опыт же передавался от одного сотрудника к другому никак иначе. Такое положение вещей замедляло ведение бизнеса и не позволяло производить оперативные изменения. Тогда на помощь пришло BPM и положило начало автоматизации.

Как происходит менеджмент бизнес-процессов?

Итак, что же такое BPM с практической точки зрения? Это триединая модель в основу, которой положен набор основных принципов и подходов, особый язык и IT система исполнения. Чтобы управлять любыми процессами, происходящими внутри компании, необходимо:

  1. Описать суть процессов бизнеса.
  2. Ввести в работу, обозначенный на бумаге бизнес-процесс.
  3. Назначить персонал, ответственный за каждый этап.

Таким образом, каждый бизнес-процесс проходит через некий цикл – от создания до реализации. Эта цикличность может повторяться сколько угодно раз и на каждом витке получать что-то новое, чего не было на предыдущих этапах. Так происходит развитие и усовершенствование.

Преимущества BPM и кому подходит?

Первое, что позволяет сделать методология, это определить действия и необходимые для достижения цели результаты. Кроме того, к числу плюсов BPM относятся:

  • наглядность графических нотаций;
  • пригодность нотаций в качестве инструкций;
  • результат предсказуем и соответствует ожиданиям;
  • методология BPM проста и понятна даже для людей, не изучавших ранее управление бизнес-процессами.

Подобный подход позволяет избежать множества распространённых ошибок на стадии планирования. Подходит он, главным образом, государственным и коммерческим структурам. И тем и другим он помогает достичь оптимальных результатов и повысить рентабельность производства.

Выводы

При желании предприниматели в состоянии продвинуть своё детище на любой желаемый уровень. Только, разумеется, без применения инновационных технологий сделать это не представляется возможным. К числу таких технологий и относится BPM. Главное, понимать, как правильно работать с системой и применять её по назначению.

Изображение с сайта компании FIS

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