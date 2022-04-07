Лучшие обновлённые внедорожники Renault

Суровый российский климат наряду с неважным качеством дорожного покрытия в глубинке стали именно той отправной точкой, где зародилась народная любовь к внедорожникам. Автомобили концерна Renault в числе прочих надёжно оккупировали свою нишу и до сих пор радуют высоким качеством. А как же иначе? Производитель ни на минуту не забывает о прогрессе и с завидным постоянством выпускает новые более совершенные модели.

Обновлённый кроссовер бизнес-класса Renault Koleos

Если танки не боятся только грязи, то новый авто https://www.renault.by/cars/koleos/overview.html Рено Колеос не боится вообще ничего. С его улучшенной автоматической трансмиссией, умной системой полного привода и независимой подвеской ему по плечу любые препятствия и открыты все дороги. Даже те, которые находятся пока в состоянии проектной разработки.

Помимо этого к числу неоспоримых преимуществ внедорожника владельцы относят:

инновационную коробку передач;

несколько режимов вождения;

сенсорный экран с диагональю 22 см;

технологии премиум класса;

салон высокого уровня комфортности.

И это не говоря о дизайне. Великолепный внешний вид с обтекаемыми мощными формами красноречивее любой рекламы говорит о недюжинных возможностях автомобиля. В качестве отделки выступают роскошные хромированные элементы, а также светодиодные фары стандарта Full Led Pure Vision класса SUV-D.

Легендарный Renault Sandero Stepway

Дизайн обновлённого авто изменился кардинальным образом. Особенно передняя часть, ставшая более изысканной, чем у младшей версии. Если взглянуть на варианты комплектации https://www.renault.by/cars/sandero-stepway/overview.html и цены Рено Сандеро Степвей, то становится понятным тот невероятный интерес, который вызвала у широкой общественности эта модель.

Машина просто не может, не понравится. Потому как располагает:

дополнительными рёбрами жёсткости;

легкосплавными 16 дюймовыми дисками;

возможностью крепления модульного багажника;

добавочным объёмом задней части;

качественными материалами салона.

Премиальная сборка тоже не подкачала. Всё подогнано чётко: без люфтов и скрипов.

Монументальный Renault Kaptur

Городской кроссовер просто невозможно не заметить в потоке машин. Двадцать четыре типа окраски кузова дают полную свободу самовыражения и шанс ощутить свою неповторимость вместе со своим железным конём. В арсенале внедорожника Рено Каптур несколько вариантов комплектации https://www.renault.by/cars/new_kaptur/overview.html и более чем приятные цены.

В арсенале внедорожника:

новый двигатель с турбонаддувом;

великолепная обтекаемость динамика;

электроусилитель рулевого управления;

интеллектуальная полноприводная система;

комфортные отделочные материалы.

Зимние опции делают автомобиль идеальным для российских широт, а путешествия на любые расстояния гораздо удобнее.

Выводы

Каждая обновлённая модификация от компании Renault – это оптимальное сочетание премиального уровня сервиса и разумной ценовой политики. С такими автомобилями владельцы могут не опасаться экстремальных погодных условий или грозного бездорожья. А люксовый дизайн поможет укрепить реноме хозяина и повысить его настроение в любой непонятной ситуации.