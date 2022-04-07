Лучшие обновлённые внедорожники Renault

Суровый российский климат наряду с неважным качеством дорожного покрытия в глубинке стали именно той отправной точкой, где зародилась народная любовь к внедорожникам. Автомобили концерна Renault в числе прочих надёжно оккупировали свою нишу и до сих пор радуют высоким качеством. А как же иначе? Производитель ни на минуту не забывает о прогрессе и с завидным постоянством выпускает новые более совершенные модели.
Если танки не боятся только грязи, то новый авто https://www.renault.by/cars/koleos/overview.html Рено Колеос не боится вообще ничего. С его улучшенной автоматической трансмиссией, умной системой полного привода и независимой подвеской ему по плечу любые препятствия и открыты все дороги. Даже те, которые находятся пока в состоянии проектной разработки.
Помимо этого к числу неоспоримых преимуществ внедорожника владельцы относят:
И это не говоря о дизайне. Великолепный внешний вид с обтекаемыми мощными формами красноречивее любой рекламы говорит о недюжинных возможностях автомобиля. В качестве отделки выступают роскошные хромированные элементы, а также светодиодные фары стандарта Full Led Pure Vision класса SUV-D.
Дизайн обновлённого авто изменился кардинальным образом. Особенно передняя часть, ставшая более изысканной, чем у младшей версии. Если взглянуть на варианты комплектации https://www.renault.by/cars/sandero-stepway/overview.html и цены Рено Сандеро Степвей, то становится понятным тот невероятный интерес, который вызвала у широкой общественности эта модель.
Машина просто не может, не понравится. Потому как располагает:
Премиальная сборка тоже не подкачала. Всё подогнано чётко: без люфтов и скрипов.
Городской кроссовер просто невозможно не заметить в потоке машин. Двадцать четыре типа окраски кузова дают полную свободу самовыражения и шанс ощутить свою неповторимость вместе со своим железным конём. В арсенале внедорожника Рено Каптур несколько вариантов комплектации https://www.renault.by/cars/new_kaptur/overview.html и более чем приятные цены.
В арсенале внедорожника:
Зимние опции делают автомобиль идеальным для российских широт, а путешествия на любые расстояния гораздо удобнее.
Каждая обновлённая модификация от компании Renault – это оптимальное сочетание премиального уровня сервиса и разумной ценовой политики. С такими автомобилями владельцы могут не опасаться экстремальных погодных условий или грозного бездорожья. А люксовый дизайн поможет укрепить реноме хозяина и повысить его настроение в любой непонятной ситуации.
Фото с сайта рекламодателя
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