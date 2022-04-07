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Покупка автомобилей Лада в салоне

  • 07/04/2022, 22:39
Автомобили Лада
Автомобили Лада считаются одними из самых доступных и популярных. Они отлично подходят для эксплуатации в городских условиях, поездок на удаленные расстояния. Покупать машину рекомендуется у официального дилера.

Новые автомобили Lada можно приобрести в салоне в Минске. Также имеются представительства в областных центрах – Бобруйске, Солигорске, Пинске, Полоцке. Покупателям предлагается широкая линейка автомобилей семейства Лада.

Комфортабельные и доступные по стоимости автомобили Лада

Перечень достоинств автомобилей Лада включает:

  • комфортабельность;
  • надежность;
  • приемлемую стоимость.

В салоне можно не только купить машину, но и воспользоваться дополнительными услугами, например, антикоррозионной обработкой https://lada.by/anticor/. После ее выполнения машине будет не страшна ржавчина. К нижней части авто будет меньше налипать грязь и намерзать снег зимой. Повысится устойчивость лакокрасочного покрытия к дорожным реагентам. Это действенный способ продления срока службы основных узлов и всей машины в целом.

Автомобили семейства Лада обладают превосходными эксплуатационными характеристиками. Производитель всячески старается их совершенствовать. Такие машины часто выбирают семейные люди. На них комфортно ездить на работу, путешествовать с детьми. Это универсальный автомобиль, который реально приобрести за разумную стоимость.

В официальном сервисе Лада выполняется шумоизоляция транспортных средств https://lada.by/antinoise/. Покрытие Prim Антишум обеспечивает комплексную защиту кузова, снижает шум и вибрационные воздействия примерно на 4 Дб. Предохраняет кузов и скрытые полости машины от дорожных реагентов, хорошо противостоит образованию сколов с царапинами на днище транспортного средства. Речь идет о композиции, в состав которой входят ингибиторы коррозии, искусственные смолы, резина, битум и прочие компоненты.

Шумоизоляция делает поездки в автомобиле более комфортными. Специальное покрытие обеспечивает качественное антикоррозионную и антигравийную защиту. Технология работает независимо от температуры воздуха на улице, предохраняет машину от действия песка и гравия, улучшает термоизоляционные параметры кузова, быстро высыхает.

В официальном сервисе Лада также выполняется нанесение нанокерамических покрытий https://lada.by/nano-ceramics/. Они предохраняют машину от неблагоприятных внешних воздействий: дорожных реагентов, ультрафиолета, кислот со щелочами.

Такие покрытие подчеркивают колер машины, придают ей блеск, защищают от старения. Делают поверхности более твердыми, уменьшают вероятность образования царапин, наделяют их грязе- и влагоотталкивающими свойствами.

Станьте владельцем нового автомобиля Лада, купив его в салоне в Минске.

Фото с сайта рекламодателя

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