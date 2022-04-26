Британия ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

Лондон ввел запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые могут использоваться «для угнетения героического народа Украины».

— Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения, — отмечается в заявлении.

Также британской стороной были снижены до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменены все квоты. Отмечается, что это даст экономическую поддержку Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.