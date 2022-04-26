Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В этом году конкурсный отбор на право получения грантов в форме субсидии проводится по следующим направлениям:

— «Агростартап»: грант на реализацию проекта создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств (размер гранта до 6 млн рублей);

— грант на развитие семейной фермы (до 30 млн рублей);

— грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (до 58 млн рублей).

— Фермерский сектор становится в Новосибирской области все более сильным и значимым, возрастает доля продукции, которая производится фермерскими хозяйствами, в 2021 году она превысила 13% в общем объеме валовой продукции агропромышленного комплекса региона, — сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Дополнительная поддержка именно малых форм хозяйствования в АПК действует в нашем регионе с 2012 года, и за эти десять лет фермеры получили в виде грантов более 1,6 миллиарда рублей. Как результат развития фермерского сектора за этот период: посевные площади у фермеров выросли на 55%, поголовье скота – на 261%. Кроме того, не стоит забывать и про социальный эффект развития фермерства: это сохранение сельских территорий, сельского уклада жизни, это занятость на селе.

Документы принимаются с 25 апреля по 16 мая 2022 года (включая выходные дни) в здании правительства Новосибирской области, кабинет 426. Подробная информация об условиях конкурса и необходимых документах размещена на сайте минсельхоза региона, вопросы можно задать по телефонам (383)238-67-96, 238-65-60.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» утверждена постановлением правительства Новосибирской области в целях эффективного развития АПК региона, в том числе, содействия в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области; создания условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов; содействия в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель.