Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных моделей Mercedes-Benz в I квартале 2022 года. Топ-10 по-прежнему возглавляет седан Е-класса, но и он, и восемь кроссоверов марки потеряли в продажах. Единственной штутгартской моделью, которую раскупали лучше, чем год назад, стал седан S-класса

По итогам I квартала 2022 года объем бизнеса Mercedes-Benz в части новых легковых автомобилей составил 6 919 «штук». Это означает снижение продаж к аналогичному периоду прошлого года на 39%, существеннее, чем для рынка в целом (-28%).

Похоже, что дальнейшее развитие бизнеса Mercedes-Benz в России в ближайшей перспективе достаточно печально: все, что сейчас могут сделать дилеры марки – оттянуть момент, когда запасы машин закончатся. Последние автомобили этой марки авторитейлеры получали в марте. И это в основном были только те машины, которые дистрибьютор отгрузил на основе февральских заказов. Ввоз всех импортных моделей марки в нашу страну прекращен, а завод в Подмосковье, где выпускали седаны Е-класса, а также вседорожники GLС-, GLE и GLS-классов, остановлен. При этом всех моделей Mercedes-Benz еще достаточно много на складах ведущих дилеров этой марки. У таких авторитейлеров, как «Ключавто», «Панавто» и «Рольф», запасы еще исчисляются сотнями «штук», а у «Авилона» превышают тысячу.

В то же время колоссальный – нередко в 2-2,5 раза за I квартал этого года – рост конечной цены этих машин привел к тому, что они практически перестали находить покупателей. Кроме того, и сами дилеры, чтобы не оставлять шикарные «салоны-дворцы» Mercedes-Benz без машин, не спешат продавать все имеющиеся модели. В этом свете даже при полном отсутствии поставок особенно преданные поклонники марки наверняка смогут купить новую машину еще в течение 5-6 месяцев.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и по портфелю автокредитов. К сотрудничеству с банком подключены более 3,8 тысяч партнеров-автосалонов по всей России.