Британский производитель Reckitt Benckiser Group Plc запускает процесс отчуждения российского бизнеса

В пресс-службе указали, что бизнес планируется передать третьей стороне или сотрудникам компании. Представители Reckitt Benckiser Group Plc заверили, что сделают все возможное для обеспечения плавного перехода бизнеса к новым владельцам и продолжат выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России. В заявлении указывается, что штат компании в РФ насчитывает 1,3 тысячи человек.

Компания Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Ранее об уходе с российского рынка сообщила финская компания Nokia. За последние недели компания уже приостановила поставки и начала отказываться от исследований и разработок в стране, однако сейчас прекратить планируется не всю работу, что в компании считают «ответственным» поведением при уходе из страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.