Банк «Левобережный» предоставляет скидки по банковским гарантиям МСБ

Скидку можно получить по каждой банковской гарантии в течение 3 месяцев после оформления первой гарантии онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в ОНЛАЙН-офисе по электронной почте и номеру телефона. В разделе «Гарантии» нажмите «Получить гарантию».

Напомним, в Банке «Левобережный» можно оформить гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ на любые цели (участие в конкурсе/тендере, исполнение контракта, возврат авансового платежа, обеспечение гарантийных обязательств).

При заключении рамочного соглашения клиент получает банковские гарантии в течение 20 минут после заявки. Для этого достаточно один раз подписать договор. Рамочное соглашение ежегодно продлевается и сумму лимита можно изменить в любой момент. Максимальный лимит – до 50 млн рублей, срок – до 5 лет.

Также банк предлагает компаниям МСБ воспользоваться другими выгодными предложениями. В частности, открыть расчетный счет и получить скидку 10% на комиссию за банковскую гарантию и первый месяц РКО бесплатно. А при оформлении кредита на исполнение контракта банк предоставляет скидку 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте у персонального менеджера, в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).