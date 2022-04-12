Финская компания Nokia уходит из России

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекращает деятельность на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

Причиной ухода с российского рынка называется военная операция РФ на Украине.

В компании также отметили важность обеспечения бесперебойного потока информации и доступа к сети интернет на территории России.

— Когда мы уйдем [с российского рынка], мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями, — отметили в компании.

Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia, чьими клиентами в РФ являлись МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Теле2», прекратил поставки оборудования в Россию.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.