Будет ли 31 декабря нерабочим?

Завтра на заседании Государственной Думы будет рассмотрен в первом чтении законопроект, которым предлагается 31 декабря сделать нерабочим днем. Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Трудовой кодекс, установив в нем положение, которым один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным.

Согласно пояснительной записке, несмотря на то, что в настоящее время, 31 декабря не является нерабочим праздничным днем, практика показывает, что если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года.

Авторы законопроекта полагают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Правительство РФ законопроект не поддержало, сославшись на то, что правительство Российской Федерации уже наделено правом осуществлять подобные переносы в рамках уже существующих полномочий и дополнительного регулирования для этого не требуется.

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