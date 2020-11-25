В России пытаются ввести студенческий капитал

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить стимулирующую выплату студентам-выпускникам в виде студенческого капитала. Планируется, что денежная выплата будет выдаваться после завершения очной формы обучения в образовательной организации с государственной аккредитацией. Данный вид финансовой поддержки направлен на помощь впервые трудоустраивающимся или начинающим работу по полученной специальности молодым специалистам (до 30 лет). Законопроектом предусмотрено, что при поступлении в образовательную организацию на имя каждого студента будет открываться банковский счет, куда станет зачисляться необходимая для финансовой поддержки сумма:

— в размере 500 тысяч рублей — для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования;

— в размере 200 тысяч рублей — для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

При этом выпускникам-отличникам студенческий капитал будет предоставляться в повышенном размере.

Воспользоваться правом на студенческий капитал и целевым образом распорядиться выделенными государством денежными средствами, согласно законопроекту, могут студенты-выпускники — только и сразу после окончания ими обучения, подтвержденного получением соответствующего документа об образовании и о квалификации (диплома) установленного образца.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он направлен на поддержку молодых специалистов, которые после окончания обучения в образовательной организации по очной форме нередко испытывают трудности в поиске работы.

Правительство РФ данную инициативу не поддержало.

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