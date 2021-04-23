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«Будущее города» под защитой: «Ростелеком» рассказал о кибербезопасности на бизнес-форуме в Новосибирске

  • 23/04/2021, 12:16
20 апреля в Новосибирске состоялся бизнес-форум «Будущее города», генеральным партнером которого выступила компания «Ростелеком».

Темой мероприятия, организованного изданием «Деловой квартал», стали информационные технологии и искусственный интеллект. Вопросы построения цифровых городов обсудили представители власти, собственники и топ-менеджеры бизнеса, директора и руководители банков, страховых, строительных и медицинских предприятий.

Открыл форум министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, который рассказал о важности внедрения новых технологий для развития региона. «Ростелеком» представил собравшимся два доклада, один из которых был посвящен трендам кибербезопасности и современным угрозам в условиях удаленной работы. За 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC выявил и отразил свыше 1,9 млн атак на информационные ресурсы организаций. Наибольшее число инцидентов было выявлено в Москве, на втором месте — Сибирский федеральный округ, где зафиксировано более 250 тысяч атак.

«Противостоять кибератакам можно по-разному: разбираться с ними самостоятельно или обратиться к экспертам. “Ростелеком” предлагает сервисную модель решения проблемы и берет на себя решение вопросов в части комлексной безопасности. Наша платформа Solar MSS включает технологии для предотвращения сетевых угроз и DDoS-атак, обеспечивает шифрование каналов связи, защищает веб-приложения и электронную почту», — уточнил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Также «Ростелеком» рассказал о возможностях и перспективах виртуальных центров обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр мощностью 3 МВт начал работать в Новосибирске в январе этого года. Клиентам здесь доступны размещение серверного оборудования, облачная инфраструктура и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие услуги.

«Все элементы новосибирского ЦОД зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят отельными маршрутами, а каждый машинный зал расположен в защитном коробе. Это обеспечивает бесперебойную работу при обслуживании систем центра и гарантирует надежность хранения данных каждого клиента», — объяснил Виктор Красноусов, директор по продажам обособленного подразделения ПАО «Ростелеком» ООО «Центр хранения данных».

Как отдельно отметили эксперты «Ростелекома», вопросы кибербезопасности и надежного хранения информации лучше решать до того, как случится проблема. Справляться с последствиями хакерских атак или аварий в ИТ-структуре в итоге будет гораздо сложнее.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : телеком Ростелеком кибербезопасность бизнес-форум


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