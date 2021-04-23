Справороссы выбрали нового председателя регионального отделения

В Новосибирске прошла конференция регионального отделения политической партии «Справедливая Россия — За правду». Партийцы обсудили работу регионального совета, затронули вопросы объединенных партий «Справедливая Россия», «За правду», «Патриоты России» на региональном уровне, а также утвердили во главе совета депутата областного Заксобрания Александра Аксененко.

Заместитель спикера Заксобрания Анатолий Кубанов, более 11 лет занимавший пост председателя Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия», по итогам голосования участников конференции остался в составе совета объединенной партии.

Отчитываясь перед однопартийцами о работе отделения и его председателя, Анатолий Кубанов назвал конференцию исторической. Историчность момента заключается в том, что партия сумела сохранить свои позиции в федеральном парламенте, ни разу не потеряла представительство и нарастила присутствие в местных советах. При этом действовать и добиваться поставленных целей справороссам приходилось в подчас крайне неприятной и враждебной информационной повестке.

— Несмотря на это, мы сохраняем представительство в высшей лиге, в высшем дивизионе. И это заслуга, прежде всего, работы местных отделений партии, работы на местах, депутатов, работающих в местных советах всех уровней, — подчеркнул Кубанов.

Он отметил, что решение уйти вызвано необходимостью обновления лидеров партийного аппарата и выдвижением на ведущие позиции молодых, амбициозных и понимающих суть текущего политического момента руководителей. Это нужно для дальнейшей партийной работы на местном уровне, уверен Анатолий Кубанов.

Выбор в качестве главы регионального отделения Александра Аксененко, по мнению экс-председателя, обоснован тем, что новый лидер сумел понять: главное в партийном строительстве — не столько реализация личных амбиций, сколько использование лидерских качеств на благо партийному коллективу, который стоит за тобой, на благо людей, которых представляет партия в выборных органах власти.

Деловые, психологические и нравственные качества нового председателя регсовета были оценены и на федеральном уровне. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов и политсовет партии выразили уверенность, что Александр Аксененко достоин занять место лидера реготделения.

Кубанов не скрывал, что смена председателя в выборный год вызывала сомнение у части однопартийцев, но поскольку партийный лидер — товар штучный, то набираться опыта он должен только в избирательных боях и сражениях, только на практике руководящей работы.

— Минусов от смены лидера нет. Я вижу, что в этот ответственный, горячий момент — в период выборной кампании — мы, в отличие от наших конкурентов, смело идем и на объединение с другими близкими партиями, и на смену лидера в регионе. Это сделает партию сильнее, — объяснил Анатолий Кубанов.

Александр Аксененко в свою очередь поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

— Для меня это новый шаг. Я верю, что у нас большое будущее, мы сохранили костяк партии, сумели объединиться с единомышленниками для защиты интересов нашей родины. Я искренне уверен, что все вместе лидеры объединенной партии дадут нам силы и уверенность, — сказал Аксененко.

Новый председатель регсовета также анонсировал первые шаги, которые намерен сделать на этом посту. В частности, текущая работа будет направлена на возрождение регионального «Центра защиты прав граждан». Его приемные появятся в Центральном, Советском и Заельцовском районах города, Бедске и Искитиме.

Кроме того, Аксененко поставил себе и участникам конференции задачу: добиться того, чтобы партия уже в текущем электоральном цикле была представлена в Госдуме депутатом от Новосибирской области.