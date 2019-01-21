Будущее с именами и фамилиями

В ряду всех прочих топ-менеджерских состязаний «Лидеры России» выделяются очевидной «приподнятостью» над утилитарным бизнес-контекстом. Поскольку по замыслу, по своей идейной механике он призван служить не только сравнительным смотром коммерческих достижений и ярких бизнес-дебютов, но и помочь стране более-менее комфортно пройти естественную смену политических поколений. В некотором смысле конкурс «Лидеры России» — это «спойлер» нового поколения государственных управленцев — тех, кто возглавит разные сферы российской жизни в 2020 годах.

Так что полуфинал конкурса, собравший 326 участников и немало гостей-наблюдателей, — акция на смежных гранях большого бизнеса и большой политики.

«Лидеры России» — составная часть масштабного макро-проекта «Россия — страна возможностей», запущенного одноименной автономной некоммерческой организацией, созданной указом президента. Платформа «Россия — страна возможностей» включает в себя 15 проектов для разных социально-возрастных групп (от юниоров до действующих профессионалов). Это, к примеру, международный конкурс «Мой первый бизнес», чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы», студенческая олимпиада «Я — профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России» и т. д.

В первый день конкурса был задействован дополнительный фильтр в виде компьютерного тестирования, по итогам которого количество полуфиналистов сократилось до 244. Больше всего среди них было новосибирцев — 69 участников, на втором и третьем месте по числу конкурсантов — Красноярский край (48 участников) и Томская область (32 конкурсанта). А антирекорды — у Республики Хакасия (5 полуфиналистов), Республик Алтай и Тыва (по одному участнику).

Как отметил один из наставников конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау, количественное преобладание новосибирских конкурсантов над командой Красноярского края, региона куда более крупного, — это проявление различия в «коллективных темпераментах» двух регионов.

— Новосибирская область, как регион не сырьевой, не тронутый так называемым проклятием природного богатства, проявляет бОльшую активность, — объясняет Владимир Мау. — Тогда как огромному Красноярью свойственна некоторая успокоенность, вальяжность.

Наконец, для Новосибирска как столицы федерального округа прием события столь «долгоиграющей» государственной важности — роль политически органичная. Ведь конкурсанты — это в обозримом будущем управленческая элита России — те, кто сменит за рулевыми рычагами государства людей, рожденных в 1950-х — ранних 60-х. И хотя верхняя граница возрастного ценза на конкурсе этого года повышена с 50 до 55 лет, ненавязчивым лейтмотивом мероприятия звучал деятельный интерес к молодости, молодой функциональности и молодой яркости компетенций — такой вполне позитивный эйджизм, естественный для события с подобной подоплекой.

Интересно и сугубо рационально был воплощен и концепт «Русский мир»: в этот раз в конкурсе могли принять участие не только россияне, но и русскоязычные управленцы из стран ближнего и дальнего зарубежья — при условии, что они готовы работать в России или в представительствах РФ в других странах.

Рационалистическая предметность — характерный привкус конкурсной атмосферы. Например, даже главы регионов, приглашенные на конкурс, присутствовали на нем не просто в роли величавых свадебных генералов (согласитесь, обычная миссия Первого Лица на большинстве межрегиональных мероприятий), а с конкретным функционалом — как наставники конкурсантов, как модераторы их конкурсной работы, как постановщики задач. Абсолютный минимум условности в духе школьных задач о поездах и станциях.

— Мне важно, чтобы участники смогли бы потом функционально самореализоваться у нас, смогли бы принести в стратегию и текущее оперативное управление свое свежее и эффективное восприятие, — обозначил степень своей заинтересованности губернатор Омской области, наставник конкурса Александр Бурков.

В Алтайском крае по итогам первого конкурса более 30 человек вошли в кадровый управленческий резерв региона. Причем две трети из них — представители других территорий.

Эту детальность и конкретность в заданиях нынешнего конкурса один из наставников — Владимир Мау обозначил как особенно радующий аспект. Аспект, эффективный в связке с еще одной приметой нынешнего конкурса — с обилием и категориальным разнообразием бизнес-партнеров. В числе компаний-партнеров — крупнейшие российские корпорации: ПАО «Аэрофлот», ПАО «Лукойл», ПАО «Ростелеком», ГК «Роскосмос», ПАО «Сбербанк», ПАО «Сибур» и многие другие. Решение о привлечении партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей. У них сформируется более ясная картина карьерных перспектив.

Впрочем, наставники солидарно подчеркнули, что «питомником карьеристов» конкурс отнюдь не является.

— Это не совсем карьерный трамплин, — акцентировал в беседе с журналистами губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Главное тут не то, что финалисты получают интересные предложения от крупнейших корпораций и по миллиону рублей на выбранную программу обучения. Важно, что они получают в наставники лучших управленцев страны, коллегиальные контакты принципиально нового уровня. Это среда общения, среда формирования горизонтальных связей. К участникам мы присматриваемся как к экспертному ресурсу власти в самых разных областях. Многие после конкурса меняют сферу деятельности— из бизнеса в государственное правление. И наоборот. Например, после прошлогоднего конкурса кто-то пришел на работу в областное правительство, кто-то стал моим советником на общественных началах.

Тем, кто хочет остаться в бизнесе, правительство дает возможность участвовать в жизни региона, не меняя поля своей деятельности. По словам Травникова, от местных участников конкурса он ждет решения стратегических задач, помощи в разработке стратегии развития, а также в решении текущих задач.

— Это в буквальном смысле строительство будущего — будущего, олицетворенного людьми, конкретными личностями, — подчеркнул в приветственной речи Сергей Меняйло, полномочный представитель президента России в СФО. — Президент назвал это процессом взросления государственного аппарата. Но это не столько демографическое взросление (в демографическом смысле он как раз молодеет), а уплотнение компетенций. То есть сделана ставка на воспитание нового поколения управленцев, которые не просто «обучены быть чиновниками», а имеют опыт принятия эффективных решений в предметных сферах самого разного профиля.

Итоги сибирского полуфинала будут оглашены 21 января, а общероссийский финал конкурса запланирован на март 2019-го.

Фото Михаила Перикова