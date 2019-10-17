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Будущие энергетики задали АО «РЭС» актуальные вопросы по трудоустройству на предприятие

  • 17/10/2019, 11:00
На факультете энергетики (ФЭН) НГТУ состоялся традиционный круглый стол «Высшее образование: ожидание и реальность».

Будущие энергетики задали АО «РЭС» актуальные вопросы по трудоустройству на предприятие15 октября 2019 года в рамках фестиваля «NAUKA 0+» на факультете энергетики (ФЭН) НГТУ состоялся традиционный круглый стол «Высшее образование: ожидание и реальность». Мероприятие проходило в фирменной аудитории АО «РЭС», оформленной в стилистике предприятия. Студенты и выпускники ФЭН, а также обучающиеся 14 гимназии вместе с представителями энергетических предприятий разобрались, чего ждут от выпускников вуза работодатели и на что следует обратить внимание во время обучения, чтобы стать грамотным специалистом.

АО «РЭС» является постоянным участником подобных мероприятий, у предприятия давно и прочно установились партнерские отношения с опорным вузом. В этом году системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области представлял директор по качеству АО «РЭС» Евгений Ольховиков. Он подробно рассказал о производственной деятельности предприятия, имеющихся актуальных вакансиях и возможностях карьерного роста, а также требованиях к соискателям.  Кроме того, был отмечен положительный опыт взаимодействия сетевой организации со студотрядами в части организации прохождения производственной практики. Студенты, которые трудились этим летом в АО «РЭС» в составе энергетического студенческого отряда, также стали участниками круглого стола.

В ходе своих презентаций представители энергетических предприятий затронули тему качества подготовки студентов учебными заведениями, поделились опытом трудоустройства выпускников. В режиме диалога действующие и будущие энергетики обсудили механизмы взаимодействия работодателей и ВУЗа, а также насущные вопросы об уровне заработной платы и социальных гарантиях. Стоит отметить, что достижения АО «РЭС» в решении социальных задач отмечены на самом высоком уровне – недавно предприятие было награждено дипломом Минэнерго РФ «За активное проведение социальной политики» и  вошло в число лучших социально ориентированных компаний в энергетике.

В целом, все участники круглого стола выразили уверенность в необходимости проведения подобных мероприятий. Учащиеся оценили возможность пообщаться с будущими работодателями в неформальной обстановке, а представители энергетических компаний и вуза отметили, что такой формат профессиональной ориентации студентов и абитуриентов способствует осознанному выбору профессии и более качественному процессу обучения в соответствии с актуальными профессиональными требованиями.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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