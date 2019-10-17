В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 16 октября 2019 года, находясь в Екатеринбургском укрупненном центре организации воздушного движения, в ходе телемоста с Новосибирском торжественно ввел в эксплуатацию Новосибирский укрупненный центр организации воздушного движения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что обновленный Новосибирский Укрупненный Центр Единой системы ОрВД позволит повысить интенсивность и безопасность полетов в небе над Западной Сибирью.

— Этого события мы ждали почти три года, на протяжении которых шла реконструкция и техническое перевооружение данного центра. Открытие реконструированного Центра важно для развития региона, это позволит повысить безопасность полетов и более эффективно использовать воздушное пространство Западной Сибири, позволит увеличить пропускную способность воздушных коридоров России, в том числе международных, — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Новосибирский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения входит в состав филиала «Аэронавигация Западной Сибири» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). Новосибирский укрупненный Центр ЕС ОрВД осуществляет обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. Всего таких филиалов, как в Новосибирской области, по всей стране насчитывается 19. Предприятие является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания России.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области