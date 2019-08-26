Будущий кластер сельхозмашиностроения усиливают кооперацией

Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш», являющаяся специализированной организацией кластера сельхозмашиностроения Новосибирской области, продолжает работу по его формированию. В настоящий момент в состав кластера входят 14 предприятий, заключивших соглашение о сотрудничестве, пояснил InfoPro54 исполнительный директор ассоциации Сергей Скулкин.

— Первоначально мы планировали подать документы на регистрацию кластера еще в конце 2018 года, чтобы в 2019-м получить официальный статус. Однако на тот момент не удалось выполнить одно из требований: 20% в деятельности предприятий кластера должна занимать совместная деятельность. Сейчас мы выстраиваем кооперационные цепочки по изготовлению различных видов техники, — отметил Скулкин.

— В последние 2 года, когда АО «Азот» (Кемерово) начал выпускать жидкое азотное удобрение — карбамидо-аммиачную смесь (КАС), у новосибирских сельхозпроизводителей появился интерес к внесению этого удобрения при проведении посевных работ и почвенных обработок, — рассказывает Сергей Скулкин. — Установка «Российский Фермер» предназначена для внесения в почву и на ее поверхность жидких минеральных удобрений и растворов пестицидов с автоматическим выдерживанием нормы внесения при изменениях скорости, отключения подачи раствора в сошники при их заходе на ранее обработанную поверхность и дифференцированного внесения удобрений по картам-заданиям.

По его словам, искусственно эти взаимосвязи создать невозможно, так как все участники кластера — самостоятельные юрлица, поэтому речь идет о выстраивании новых взаимовыгодных связей для выпуска инновационной продукции. Сейчас сформированы несколько таких проектов. Один из них был представлен в рамках межрегионального форума «День поля Новосибирской области-2019» в начале августа. ООО ЦТЗ «Аэросоюз» и ООО НПФ «СТС Агро» экспонировали свое новое совместное изделие —автоматизированную установку для почвенного дифференцированного внесения жидких удобрений «Российский фермер».

По его словам, установка выполнена как опция для монтажа на посевных комплексах, сеялках, культиваторах, боронах и других почвообрабатывающих орудиях с навесными на трактор или прицепными агрегатами в составе сельскохозяйственных машин. Ее применение позволяет совмещать технологические операции, снизить затраты и повысить ресурсосбережение при возделывании с/х культур. Аналогов установки «Российский Фермер» по ресурсосбережению среди российских производителей нет. В полевом сезоне-2019 партнеры уже поставили сельхозпроизводителям Краснозерского, Здвинского и Коченевского районов Новосибирской области 10 комплектов установки. До конца 2019 года планируется наладить ее серийное производство.

— В рамках кооперации «СТС Агро» также изготавливает прицепные телеги с емкостями 5000 и 10000 литров, а «ЦТЗ Аэросоюз» — модульную систему дифференцированного внесения КАС на основе своей системы точного земледелия «Агронавигатор», а также проводит монтаж всего оборудования установки у заказчиков, — добавил Скулкин.

Кроме того, совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (СФНЦА РАН) ассоциация разрабатывает программу развития, а также технологическую карту кластера. Идет подготовка комплекта документов, необходимых для его регистрации. Скулкин не исключает, что официальный статус новосибирский кластер сельхозмашиностроения получит до конца 2019 года. Его якорным предприятием по-прежнему является ООО СП «Унисибмаш», и часть новых инновационных проектов будет замыкаться на этой компании. Но единой площадки не будет. Напомним, ранее шел разговор о том, что кластер может разместиться на территории «Сибсельмаша». Сейчас учредители ассоциации решили пойти по другому пути: площадки будут подбираться в зависимости от проекта. Не исключено, что к его реализации будут привлекаться и производители из других регионов.

Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш» создана в 2017 году. Является инициатором создания одноименного кластера в Новосибирской области. В ассоциацию входит ООО «Сибагротехнопарк», ООО «Агросэт», ООО «Сибирская Машиностроительная Компания», ОАО «Сибэлектротерм», ООО «Спецоборудование 2», ООО «Сибсельмаш Спецтехника», ООО СП «Унисибмаш», ООО ЦТЗ «Аэросоюз», ООО «Агро Инжиниринг», ООО «Проект-Р», ООО «Бротех». В целом, за последние два года предприятия ассоциации инвестировали в развитие (новые корпуса, оборудование) около 500 млн рублей.

Фото предоставлено ассоциацией «НовосибирскАгроМаш»