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Будущий кластер сельхозмашиностроения усиливают кооперацией

Потенциальные участники кластера готовят несколько совместных инновационных проектов, один из них до конца года планируется запустить в серийное производство.
  • 26/08/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Будущий кластер сельхозмашиностроения усиливают кооперацией
20% в деятельности предприятий кластера должна занимать совместная деятельность.

Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш», являющаяся специализированной организацией кластера сельхозмашиностроения Новосибирской области, продолжает работу по его формированию. В настоящий момент в состав кластера входят 14 предприятий, заключивших соглашение о сотрудничестве, пояснил InfoPro54 исполнительный директор ассоциации Сергей Скулкин.

— Первоначально мы планировали подать документы на регистрацию кластера еще в конце 2018 года, чтобы в 2019-м получить официальный статус. Однако на тот момент не удалось выполнить одно из требований: 20% в деятельности предприятий кластера должна занимать совместная деятельность. Сейчас мы выстраиваем кооперационные цепочки по изготовлению различных видов техники, — отметил Скулкин.

Новосибирский кластер сельхозмашиностроения планируют зарегистрировать в 2019 году

По его словам, искусственно эти взаимосвязи создать невозможно, так как все участники кластера — самостоятельные юрлица, поэтому речь идет о выстраивании новых взаимовыгодных связей для выпуска инновационной продукции. Сейчас сформированы несколько таких проектов. Один из них был представлен в рамках межрегионального форума «День поля Новосибирской области-2019» в начале августа. ООО ЦТЗ «Аэросоюз» и ООО НПФ «СТС Агро» экспонировали свое новое совместное изделие —автоматизированную установку для почвенного дифференцированного внесения жидких удобрений «Российский фермер».

— В последние 2 года, когда АО «Азот» (Кемерово) начал выпускать жидкое азотное удобрение  — карбамидо-аммиачную смесь (КАС), у новосибирских сельхозпроизводителей появился интерес к внесению этого удобрения  при проведении посевных работ и почвенных обработок, — рассказывает Сергей Скулкин. — Установка «Российский Фермер»  предназначена для внесения в почву и на ее поверхность жидких минеральных удобрений и растворов пестицидов с автоматическим выдерживанием нормы внесения при изменениях скорости, отключения подачи раствора в  сошники при их заходе на ранее обработанную поверхность и дифференцированного внесения удобрений по картам-заданиям.

По его словам, установка выполнена как опция для монтажа на посевных комплексах, сеялках, культиваторах, боронах и других почвообрабатывающих орудиях с  навесными на трактор или прицепными агрегатами в составе сельскохозяйственных машин. Ее применение позволяет совмещать  технологические операции, снизить затраты и повысить ресурсосбережение при возделывании с/х культур. Аналогов установки «Российский Фермер» по ресурсосбережению среди российских производителей нет. В полевом сезоне-2019 партнеры уже поставили сельхозпроизводителям Краснозерского, Здвинского и Коченевского районов Новосибирской области 10 комплектов установки. До конца 2019 года планируется наладить ее серийное производство.

— В рамках кооперации «СТС Агро» также изготавливает прицепные телеги с емкостями 5000 и 10000 литров, а «ЦТЗ Аэросоюз» — модульную систему дифференцированного внесения КАС на основе своей системы точного земледелия «Агронавигатор», а также проводит монтаж всего оборудования установки у заказчиков, — добавил Скулкин.

Кроме того, совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (СФНЦА РАН) ассоциация разрабатывает программу развития, а также технологическую карту кластера. Идет подготовка комплекта документов, необходимых для его регистрации. Скулкин не исключает, что официальный статус новосибирский кластер сельхозмашиностроения получит до конца 2019 года. Его якорным предприятием по-прежнему является ООО СП «Унисибмаш», и часть новых инновационных проектов будет замыкаться на этой компании. Но единой площадки не будет. Напомним, ранее шел разговор о том, что кластер может разместиться на территории «Сибсельмаша».  Сейчас учредители ассоциации решили пойти по другому пути: площадки будут подбираться в зависимости от проекта. Не исключено, что к его реализации будут привлекаться и производители из других регионов.

Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш» создана в 2017 году. Является инициатором создания одноименного кластера в Новосибирской области. В ассоциацию входит ООО «Сибагротехнопарк», ООО «Агросэт», ООО «Сибирская Машиностроительная Компания», ОАО «Сибэлектротерм», ООО «Спецоборудование 2», ООО «Сибсельмаш Спецтехника», ООО СП «Унисибмаш», ООО ЦТЗ «Аэросоюз», ООО «Агро Инжиниринг», ООО «Проект-Р», ООО «Бротех». В целом, за последние два года предприятия ассоциации инвестировали в развитие (новые корпуса, оборудование) около 500 млн рублей.

Фото предоставлено ассоциацией «НовосибирскАгроМаш»

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