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Новосибирск и Камбоджа договариваются

В рамках форума «Азиатские встречи» планируется подписание ряда соглашений.
  • 26/08/2019, 10:12
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирск и Камбоджа договариваются
В развитии проектов с камбоджийскими партнерами заинтересованы и новосибирские бизнесмены.

 В советское время у нас были достаточно тесные контакты со странами Юго-Восточной Азии, они покупали нашу продукцию, — напомнил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько на пресс-конференции в ТАСС.  Эти контакты мы пытаемся восстановить. Например, по результатам форума «Азиатские встречи» в 2016 году подписали соглашение о побратимстве Новосибирска с Улан-Батором. Сотрудничество со столицами других стран, кроме экономических выгод, помогает Новосибирску укреплять свой статус столицы Сибири.

Одним из направлений сотрудничества Новосибирска и Королевства Камбоджа станет развитие туристических связей. Эту инициативу неоднократно озвучивали представители Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО).

Сибиряки «дичают»

Сибиряки «дичают»

 Ангкор-Ват в год посещают около 15 млн туристов со всего мира,  рассказывает Люлько.  Есть интерес к этому направлению и со стороны компаний НАТО. К нам приезжает ректор Ангкорского университета, он хорошо говорит по-русски, и мы надеемся, что он поможет в плане организации более массового туризма в эту страну. Камбоджийцы, в свою очередь, высказывают большой интерес к Новосибирску. Он вошел в число наиболее посещаемых иностранцами городов России после Москвы и Санкт-Петербурга. Надеемся, что и туристы из Юго-Восточных стран тоже будут к нам приезжать.

В плане развития туризма по данным направлениям, по словам начальника департамента, большие надежды возлагаются на компанию S7, которая является самым крупным перевозчиком в страны Юго-Восточной Азии.

Другой аспект сотрудничества касается развития бизнес-связей. В частности, речь идет о создании в Новосибирске филиала Российско-Камбоджийского дома.

 Российско-Камбоджийский торговый дом был зарегистрирован на территории Камбоджи по итогам прошлогоднего форума,  рассказывает президент Сибирской ассоциации международного сотрудничества Павел Островерхов.  Дом заключил соглашение о создании площадки на территории Новосибирска. Его руководители хотят создать в Новосибирске структуру, которая работала бы в законодательном поле России. Он будет оказывать услуги предпринимателям.

Пока, по словам Островерхова, окончательный статус российского подразделения Дома не определен — будет это филиал или представительство.

 Форму определит соглашение. Работать можно хоть сейчас: рассматривать обращения новосибирских предпринимателей, планирующих выйти на рынок Камбоджи,  говорит президент Сибирской ассоциации международного сотрудничества, которая сейчас представляет интересы королевства в Новосибирске.

Еще один торговый аспект побратимства касается продвижения на рынок Камбоджи разработок новосибирских предприятий: ООО «Элтекс», производственной компании ООО «Город мастеров», торгово-производственного холдинга ООО «С2 Групп» (S2Groupe) и некоторых других.

— Камбоджийский бизнес заинтересован в заключении договоров с этими компаниями,  говорит Александр Люлько.  Бизнесменам королевства интересны технологии по переработке вторсырья и твердых бытовых отходов, решения экологических вопросов. Кроме того, Камбоджа активно строится. Некоторые города напоминают сплошную строительную площадку, так что камбоджийцы заинтересованы в любой продукции, начиная от арматуры и заканчивая телекоммуникационным оборудованием. В основном у них на рынке сейчас представлена китайская продукция, но они бы хотели расширить ассортимент, чтобы сформировать определенную конкуренцию.

«Элтекс» нацелился на 30% российского рынка

«Элтекс» нацелился на 30% российского рынка

Знаковым направлением сотрудничества, по мнению участников пресс-конференции, также должно стать взаимодействие на образовательном рынке.

 Когда мы принимали наших зарубежных друзей, то увидели, что все они интересуются образованием,  говорит Александр Люлько.  Потенциал сотрудничества в этой области просто огромный. Новосибирск — не только всемирно известный город науки, но и город, где можно получить хорошее образование. К тому же это укрепляет рейтинг наших вузов. По рейтингу мы идем сразу после МГУ, а по некоторым рейтингам даже его превосходим.

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Гостиницы для спортсменов могут превратиться в кампус для студентов

По словам председателя Совета ректоров вузов Новосибирской области Николая Пустового, у вузов области уже есть определенные наработки в плане продвижения образования на зарубежные рынки: в Китай, Монголию и ряд других государств.

 Нам бы хотелось, чтобы количество иностранных студентов в наших вузах увеличивалось, — говорит Пустовой.  Нам нужно продвигать русский язык. Мы подписали соглашение с Монголией, что в каждый аймак будет направлен носитель русского языка. С китайцами это вопрос тоже решаемый: наши преподаватели с удовольствием едут в КНР. Во Вьетнаме русский язык тоже продвинут. При подписании соглашения с Камбоджой мы планируем обсуждать эти вопросы.

По информации мэрии Новосибирска, форум пройдет с 28 по 30 августа. Во время «Азиатских встреч» стороны планируют подписать следующие соглашения и договоры: «О взаимопонимании и установлении дружеских связей между столицей Королевства Камбоджа Пномпенем и Новосибирском»; между Ангкорским университетом и Новосибирским государственным университетом экономики и управления; между МЧС Королевства Камбоджа и предприятием, осуществляющим поставку огнетушителей, огнеупорных защитных покрытий и другой противопожарной продукции; соглашение между МЧС Королевства Камбоджа и Новосибирским авиаремонтным заводом о подготовке кадров для обслуживания вертолетной техники; о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туристской деятельности между Королевством Камбоджа и туристической компанией «Олимпия-Райзен Сибирь» и другие.

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