Рекламодателям

Бумажные документы заменят электронными «Госдоками»

  • 16/04/2021, 11:02
Авторы: Марина Санькова
smartphone
Новое государственное мобильное приложение начнет свою работу в тестовом режиме уже в этом году.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в июне 2021 года запустит мобильное приложение «ГосДоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, информирует официальный сайт ведомства.

— Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов — паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие — в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий, — сообщает ведомство.

Мобильное приложение «ГосДоки» станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными.

Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн рублей.

Фото: pixabay.com автор: Edar

1 018

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Актуальный разговор

Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Инвесторы раскупили все апартаменты в апарт-отеле BonApart

16/04/2021, 15:06

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

16/04/2021, 15:00

В Новосибирской области стало больше предпринимателей

16/04/2021, 14:50

Ситуация на реке Тула напряженная из-за резкого таяния снега

16/04/2021, 12:55
Новости компаний

Открыть расчетный счет бизнесу стало проще

16/04/2021, 13:25

В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!

16/04/2021, 12:43

ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

16/04/2021, 11:25

Банк Уралсиб вошел в 15 лучших российских банков по мнению клиентов — Forbes

16/04/2021, 10:58

Банк «Санкт-Петербург» признан одним из лучших банков России, по версии Forbes

16/04/2021, 10:52

Экономика

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Муниципалитеты снова настаивают на повышении бюджетной самостоятельности

Из-за пандемии сибирские клиники задолжали пациентам около 20% операций

Муниципальные тренажерные и фитнес-залы могут подешеветь

Финансы

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

Политика

Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Мэр Новосибирска займется мобилизацией

Сергей Меняйло покидает Сибирь

У областных справороссов может смениться лидер

Глава Первомайского района ушел в большую политику

Недвижимость

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

Технологии

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Выйти из трамвая без страха за жизнь

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

Медицина

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Роспотребнадзор разъяснил новые правила для прибывающих в страну россиян

Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

Общество

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

85% завозных случаев коронавируса в Новосибирске выявлено у прилетевших из Турции

Естественная «вакцинация» против COVID-19

Муниципалитет собирает предложения по ремонту ям на дорогах Новосибирска

Новосибирская областная федерация дзюдо создает условия для развития детского спорта

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска