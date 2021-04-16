Бумажные документы заменят электронными «Госдоками»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в июне 2021 года запустит мобильное приложение «ГосДоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, информирует официальный сайт ведомства.

— Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов — паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие — в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий, — сообщает ведомство.

Мобильное приложение «ГосДоки» станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными.

Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн рублей.