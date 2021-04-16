В Новосибирской области началось активное вскрытие малых рек

Для минимизации последствий возможных подтоплений на реке Карасук в Кочковском районе проводился подрыв льда. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, это сделано для того, чтобы избежать образования заторов и дальнейшего повышения уровня воды в реке до опасных отметок с возможным подтоплением прибрежных территорий в районе села Черновка.

Сегодня спасатели ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки на прибрежных территориях вблизи сел Черновка, Решёты, Кочки и Красная Сибирь Кочковского района. А с 13 апреля работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Кроме того, в регион прибыла дополнительная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России в количестве более 20 человек и 6 единиц техники, включая 3 плавсредства.

— Применение беспилотных авиационных систем помогает обнаружить места возможных заторов, сведения от гидрологических постов и прогноза погоды также способствуют своевременному моделированию возможных подтоплений придомовых территорий, расположенных в пойме реки, для принятия необходимых мер, — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По состоянию на 18:00 15 апреля на территории Новосибирской области подтопленных жилых домов нет.

Кроме того, началось вскрытие реки Бердь (на видео).