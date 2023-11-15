Бурые медведи отказались впадать в спячку в новосибирском зоопарке

Неожиданно теплая осень и плюсовая температура за окном сбили привычный график бурых медведей в зоопарке имени Шило в Новосибирске.

Животные по-прежнему разгуливают по вольеру и не торопятся впадать в спячку.

― Зоологи говорят, что они уже постепенно готовятся, стали не такими активными, но все-равно продолжают совершать ежедневные прогулки. Когда они уйдут в спячку, то беспокоить их никто не будет. Специалисты просто будут их проверять и тихо наблюдать. А сейчас у гостей есть замечательная возможность еще посмотреть на бодрствующих мишек. В следующий раз их можно будет увидеть только в конце февраля или начале марта, ― рассказал представитель зоопарка Павел Горбенко.

Сейчас в просторном вольере обитает семейная пара бурых медведей Варя и Леха. В зоопарке они считаются старожилами, так как обитают тут с 1995 года. Семья регулярно приносит потомство. Происходит это обычно в январе.