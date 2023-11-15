Московский институт предложил модернизировать трамвайную инфраструктуру в Новосибирске

Институтом «МосТрансПроект» в адрес Минтранса Новосибирской области представлена программа модернизации трамвайной инфраструктуры правого берега Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В документе предложено обособить 10,9 км трамвайных путей, построить 41 платформу и дооборудовать 40 остановочных пунктов трамвая на проезжей части.

― Столичные специалисты предлагают произвести капитальный ремонт путей, увеличить скорость движения; провести модернизацию систем электроснабжения, капитальный ремонт контактной сети, реконструкцию тяговых подстанций, замену новых кабельных линий, реконструкцию трамвайного депо №5, ― говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что на данный момент важно оптимизировать маршруты, но нельзя забывать и о качестве обслуживания. Москва по перечисленным параметрам достигла серьезных результатов. Именно поэтому такой готовый опыт хотелось бы перенести и на столицу Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что трамваи с кондиционерами появятся в Новосибирске.