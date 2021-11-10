В Новосибирской области первым компонентом привито более 1 млн человек

К 10 ноября первым компонентом в Новосибирской области привиты уже 1 000 456 человек. Полный курс вакцинации завершили 849 747 человек, сообщила пресс-служба правительства региона. За нерабочие дни, с 1 по 7 ноября, привито 65 875 человек, из них первым компонентом 52 524 человек, вторым компонентом – 13 351. За 8-9 ноября вакцинированы 35 039 человек, из них первым компонентом вакцины 22 723 человек, 2 компонентом – 12 316 человек. Правительство региона также сообщило, что в связи с ростом спроса на вакцинацию в поликлиниках будут открыты дополнительные прививочные кабинеты. Напомним, в соцсетях в последнее время новосибирцы активно жаловались, что не могут пробиться в поликлиники.

Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поступило 1 227 775 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона). В регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 34 мобильных пункта в торговых центрах и других общественных местах. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за последние сутки зарегистрировано 405 новых случаев заболевания и 16 случаев летального исхода. На сайте стоп.коронавирус.рф уточняется, что коллективный иммунитет в регионе на 10 ноября составляет 35,8%. Ранее президент говорил о том, что для формирования коллективного иммунитета в целом по стране необходимо привить 60% россиян.