Было ли отравление школьников в новосибирской гимназии?

Прокуратура инициировала проверку сведений, размещенных в СМИ, о нарушении прав учащихся одной из образовательных организаций г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По сведениям СМИ дети, воспитанники гимназии №13, получили пищевое отравление. Ученики обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления, — говорится в сообщении.

Отмечалось, что ученикам 4 класса стало плохо после еды в школьной столовой.

Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области