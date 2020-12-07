ВТБ и ЕАБР подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инфраструктурных проектов в странах ЕАЭС

Группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный холдинг и Евразийский банк развития (ЕАБР) в ходе Первого Евразийского конгресса подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в отношении совместных инвестиций в инфраструктуру стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стороны договорились о разработке дорожной карты, в которой подробно опишут все возможные формы сотрудничества в отношении совместных инвестиций в инфраструктурный сектор стран ЕАЭС.

— Инфраструктура страны – это двигатель её экономики и основа стабильного роста финансового благосостояния государства и населения, именно поэтому инвестиции в эту сферу имеют первостепенное значение. ВТБ Инфраструктурный холдинг обладает колоссальным опытом и экспертизой в реализации крупных проектов, и мы готовы оказывать поддержку партнёрам из ЕАЭС для более плотной взаимной интеграции входящих в союз государств. Благодаря нашей совместной работе с ЕАБР будет заложен надёжный фундамент для многолетних взаимовыгодных отношений между странами ЕАЭС, — отметил президент – председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. — Аналитические инструменты, которыми обладает Евразийский банк развития, и опыт работы в наших странах, объединенные с компетенциями и финансовыми возможностями ВТБ, позволят создать новый механизм развития в ЕАЭС. Говоря о реализации проектов, мы имеем в виду совместную работу в реальных секторах экономики, создание инфраструктуры, которая будет способствовать уверенному развитию и интеграции стран ЕАБР: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Фото: пресс-служба банка