Гарантийный фонд НСО предоставляет поручительство по кредитам Банка «Левобережный»

Сумма составляет от 500 тысяч до 20 млн рублей, срок – до 60 месяцев, ставка – от 16,9% годовых. Поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО (Гарантийного фонда) обеспечивает не менее 50% от суммы кредита. При этом вознаграждение фонду может быть оплачено за счет кредитных средств.

Получить кредит «Фонд для бизнеса» можно на реализацию инвестиционных проектов или пополнение оборотного капитала. Заемные средства предоставляются в форме кредита, кредитной линии с лимитом выдачи или кредитной линии с лимитом задолженности (на срок не более 36 месяцев). Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредит могут оформить юридические лица и ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и НСО, со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей (по данным официальной отчетности).

Подать заявку на кредит можно на сайте банка или в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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