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Быстрая доставка вкусных пирогов в Новосибирске

  • 22/07/2022, 12:58
Сибирские пироги, приготовленные по традиционным рецептам. Большой выбор выпечки по приемлемым ценам: мясные и фруктовые пироги с доставкой в Новосибирске.

Почти все люди любят выпечку, но у одних нет времени на ее самостоятельное приготовление, другие просто не умеют работать с тестом. Решение в подобных случаях простое – заказ готового блюда.

Доставка пирогов в Новосибирске выполняется быстро. Выбор выпечки очень большой, повара-кондитеры предлагают варианты с разными начинками:

  • мясом;
  • фруктами;
  • картофелем.

Вкусные и доступные по стоимости пироги

Готовые пироги заказывают по торжественным случаям и просто, чтобы доставить себе гастрономическое удовольствие. Это отличное решение для дней рождений, домашних вечеринок, семейных ужинов. Если пришли гости, их можно порадовать не только пиццей и суши, к которым уже давно все привыкли, но и аппетитными пирогами, заказанными в «Штолле».

Вся выпечка свежая и просто тает во рту, ее приготовлением занимаются опытные повара-кондитеры. Изучите предложенный ассортимент, чтобы выбрать пирог по своему вкусу. Он может быть открытым и закрытым.

Сибирские пироги, приготовленные по традиционным рецептам, являются популярным лакомством. Их самостоятельное приготовление занимает слишком много времени и требует кулинарных навыков, проще заказать готовые.

Главная особенность пирогов от «Штолле» — большое количество начинки, что делает блюда особенно вкусными. Тесто очень нежное.

Если хочется чего-нибудь сладкого, стоит заказать пирог с черешней или с нектарином. Выпечка с сезонными фруктами – это хит продаж, она в меру сладкая, не приторная.

Огромной популярностью пользуется курник – традиционный русский пирог с курицей, который является не просто сытным блюдом, но еще и украшением праздничного стола.

Не менее вкусен пирог с индейкой, беконом и грибами. Перед таким блюдом невозможно устоять. Все ингредиенты в начинке прекрасно сочетаются между собой.

А есть еще пироги с капустой, они тоже очень вкусные. Такая выпечка пользовалась огромной популярностью на Руси, у нее и сегодня насчитывается множество поклонников.

Устроить настоящее пиршество можно, заказав сеты. Сет «Богатый» к примеру, включает в себя килограммовые пироги с индейкой, кетой и брокколи.

В сете «Дегустационный» представлены пироги по 0,5 кг с лимоном, капустой, а также «Курник».

Для тех, кто не ест мясо, идеально подойдет сет «Вегетарианский». В него входит пирог с брусничной начинкой, а также с картошкой и грибами.

В меню также представлены мясные кулебяки, ромовые бабы, батоны, караваи, медовики, пироги с творогом и сыром сулугуни, с яйцом и луком.

Тем, кто хочет полакомиться необычной выпечкой, рекомендуется попробовать рыбник. Это блюдо конечно на любителя, но в нем есть своя изюминка. Рыбная начинка очень нежная, костей в ней нет. Огромное гастрономическое удовольствие можно получить от дегустации выпечки с семгой. К популярным начинкам также относят:

  • лимон;
  • яблоко с брусникой и грецким орехом;
  • черную смородину;
  • клюкву;
  • вишню;
  • мак;
  • курицу и брокколи;
  • яблоко.

Повара-кондитеры готовят очень вкусные торты и рулеты. Выбирайте начинку, которая больше по душе и оформляйте заказ.

Именинникам служба доставки пирогов в Новосибирске делает скидки. Предоставляет возможность заказа пирогов-открыток с поздравлением. Любой именинник по достоинству оценит такой презент.

Фото с сайта Штолле — Пироги Сибири

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