Росавиация в 25 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 30 июля

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 30 июля 2022 года, сообщается на сайте ведомства.
— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В Росавиации уточнили, что остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
— Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — пояснили в ведомстве.
24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день страна закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части.
Фото: pixabay.com — viarami
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