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Стань лучшим журналистом Сибири – прими участие в главном окружном медиапроекте!

  • 22/07/2022, 12:23
Осталось 10 дней до окончания срока приема заявок на участие в XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Напоминаем, что работы принимаются по 31 июля текущего года включительно.

новости бизнесаТема конкурса в этом году – «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о решении в регионах Сибири приоритетных экономических задач, в том числе о создании новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечении технологического суверенитета страны, формировании условий для новых видов занятости.

Кроме того, жюри оценит публикации, которые рассказывают о магистральных брендах, связанных с историей и развитием Сибирского федерального округа, в текстах и сюжетах конкурсанты смогут рассказать об успешной деятельности сибирских компаний и товарах высшего качества, производимых в Сибири. Традиционно допускаются конкурсные материалы о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, результаты которого приносят пользу не только его создателю, но и вносят вклад в развитие и благосостояние общества.

Вниманию участников главного журналистского соревнования Сибири представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник». Также в проекте открыты специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнеров конкурса.

Подать заявку могут журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа.
К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года включительно. Оставить заявку можно на сайте.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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