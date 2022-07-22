Стань лучшим журналистом Сибири – прими участие в главном окружном медиапроекте!

Тема конкурса в этом году – «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о решении в регионах Сибири приоритетных экономических задач, в том числе о создании новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечении технологического суверенитета страны, формировании условий для новых видов занятости.

Кроме того, жюри оценит публикации, которые рассказывают о магистральных брендах, связанных с историей и развитием Сибирского федерального округа, в текстах и сюжетах конкурсанты смогут рассказать об успешной деятельности сибирских компаний и товарах высшего качества, производимых в Сибири. Традиционно допускаются конкурсные материалы о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, результаты которого приносят пользу не только его создателю, но и вносят вклад в развитие и благосостояние общества.

Вниманию участников главного журналистского соревнования Сибири представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник». Также в проекте открыты специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнеров конкурса.

Подать заявку могут журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа.

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года включительно. Оставить заявку можно на сайте.