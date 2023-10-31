Быстрее и дешевле могут добраться жители Венгеровского района до Новосибирска

Экспериментальный маршрут поезд-автобус из Венгеровского района до Новосибирска начал работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В оба направления время в пути займет 7 часов.

— Стоимость поездки почти в два раза дешевле альтернативных маршрутов. Льготы для отдельных категорий граждан на маршруте будут сохранены, — говорится в сообщения.

Билеты на автобус продаются в железнодорожных кассах.

Напомним, что расписание электричек в Новосибирской области изменится из-за празднования Дня народного единства. Изменения будут действовать с 4 по 6 ноября. В это время электрички будут работать по расписанию выходного дня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском метро могут повысить цену за проезд до 38 рублей.