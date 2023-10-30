В Новосибирском метро могут повысить цену за проезд до 38 рублей

В Новосибирском метро планируется увеличение тарифа на проезд. Сейчас департаменту по тарифам Новосибирской области предоставлены данные расчета о повышении цены до 38 рублей. Об этом редакции Infopro54 рассказал пресс-секретарь «Новосибирского метрополитена» Владимир Кузменкин.

― Сейчас данные рассматривает департамент, ― отметил Кузменкин.

В настоящее время стоимость проезда в метро стоит 30 рублей. Это самый низкий тариф в России.

Напомним, что в Новосибирске планируют ввести дифференцированные тарифы в метро по примеру столичных городов. В Новосибирском метрополитене стоимость проезда в последний раз повышалась в декабре 2022 года. Тогда цена поднялась сразу на три рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что терминалы оплаты в Новосибирском метро не будут подстраивать под новые купюры.