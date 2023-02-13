Рекламодателям

Быстрое оформление займа под залог автомобиля

  • 13/02/2023, 13:57
кредит
Как оформить кредит под залог авто и получить на карту или наличными в офисе компании до 1 миллиона рублей, до 5 миллионов для ИП.

Любому человеку могут срочно понадобиться деньги. Одолжить до зарплаты 10 или 15 тысяч рублей – обычно не проблема. Трудности начинаются, когда речь заходит о более крупных суммах. Занять в этом случае бывает не у кого, оформлять кредит при существующих процентах и требованиях банков – тоже не вариант. Решить вопрос в такой ситуации можно с помощью займа под залог автомобиля.

Почему стоит воспользоваться займом под залог авто

Решение имеет множество плюсов. Предложением может воспользоваться владелец практически любого легкового автомобиля. Важно лишь, чтобы транспортное средство было в исправном состоянии, отвечало минимальным требованиям, которые предъявляет к технике кредитующая компания. В МФК Cashmotor можно оформить займ под залог авто и получить 1 миллион рублей на срочные нужды. Такой лимит установлен для физических лиц. Индивидуальные предприниматели при наличии дорогого автомобиля могут рассчитывать на получение 5 миллионов рублей.

Компания Cashmotor, предоставляющая займы под залог авто, состоит в реестре ЦБ, в своей деятельности руководствуется исключительно законодательными нормами. Клиентам для работы с МФК не требуется оформлять справки, искать поручителей. Необходимо лишь иметь в собственности автомобиль. Компания сотрудничает даже с теми людьми, у кого отсутствует кредитная история.

Как получить деньги под залог авто

Чтобы получить деньги под залог автомобиля, соискателю необходимо быть владельцем транспортного средства. Факт владения должен быть подтвержден документально. Все процедуры можно выполнить онлайн, так что даже не понадобится личного визита в офис компании. Для подачи запроса необходимо установить приложение, что максимально упростит процедуру оформления. Отправить заявку можно также через официальный сайт Cashmotor.

При сотрудничестве с МФК соискателю займа не нужно передавать ПТС представителям фирмы. Документ остается у владельца автомобиля на руках. Процедура оформления занимает 2-3 минуты. До получаса времени обычно уходит на оценку транспортного средства и заключение соглашения. После завершения всех формальностей деньги перечисляются на карту клиенту. При желании оговоренную сумму можно получить наличными в офисе организации. Оформить кредит под залог автомобиля можно в любое время суток. Компания работает без выходных. В случае необходимости клиент может в любой момент обратиться в службу поддержки и оперативно получить ответ.

Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама. Рекламодатель: ООО МФК «КЭШМОТОРС»

266

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
смена регоператора

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

Новый оператор также намерен навести порядок в системе расчетов с перевозчиками и системе обращения с раздельно собранными отходами.
Читать статью >>
вывоз мусора

Область практически не ощутила смену регоператора

Случаев отказа и саботажа со стороны перевозчиков нет.
Читать статью >>
сжиженный газ заменят на природный

В новосибирских домах сжижженный газ заменят природным

После трагедии со взрывом дома, в результате которой погибли 14 человек.
Читать статью >>
дистанционный мониторинг здоровья

К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

В Новосибирской области стартовал федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла

13/02/2023, 16:41

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

13/02/2023, 16:36

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

13/02/2023, 16:29

В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

13/02/2023, 16:06
Популярное

Нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской

13/02/2023, 11:42

Очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет

13/02/2023, 10:24

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18
Новости компаний

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13/02/2023, 14:44

«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

13/02/2023, 11:11

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

13/02/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска