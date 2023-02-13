Быстрое оформление займа под залог автомобиля

Любому человеку могут срочно понадобиться деньги. Одолжить до зарплаты 10 или 15 тысяч рублей – обычно не проблема. Трудности начинаются, когда речь заходит о более крупных суммах. Занять в этом случае бывает не у кого, оформлять кредит при существующих процентах и требованиях банков – тоже не вариант. Решить вопрос в такой ситуации можно с помощью займа под залог автомобиля.

Почему стоит воспользоваться займом под залог авто

Решение имеет множество плюсов. Предложением может воспользоваться владелец практически любого легкового автомобиля. Важно лишь, чтобы транспортное средство было в исправном состоянии, отвечало минимальным требованиям, которые предъявляет к технике кредитующая компания. В МФК Cashmotor можно оформить займ под залог авто и получить 1 миллион рублей на срочные нужды. Такой лимит установлен для физических лиц. Индивидуальные предприниматели при наличии дорогого автомобиля могут рассчитывать на получение 5 миллионов рублей.

Компания Cashmotor, предоставляющая займы под залог авто, состоит в реестре ЦБ, в своей деятельности руководствуется исключительно законодательными нормами. Клиентам для работы с МФК не требуется оформлять справки, искать поручителей. Необходимо лишь иметь в собственности автомобиль. Компания сотрудничает даже с теми людьми, у кого отсутствует кредитная история.

Как получить деньги под залог авто

Чтобы получить деньги под залог автомобиля, соискателю необходимо быть владельцем транспортного средства. Факт владения должен быть подтвержден документально. Все процедуры можно выполнить онлайн, так что даже не понадобится личного визита в офис компании. Для подачи запроса необходимо установить приложение, что максимально упростит процедуру оформления. Отправить заявку можно также через официальный сайт Cashmotor.

При сотрудничестве с МФК соискателю займа не нужно передавать ПТС представителям фирмы. Документ остается у владельца автомобиля на руках. Процедура оформления занимает 2-3 минуты. До получаса времени обычно уходит на оценку транспортного средства и заключение соглашения. После завершения всех формальностей деньги перечисляются на карту клиенту. При желании оговоренную сумму можно получить наличными в офисе организации. Оформить кредит под залог автомобиля можно в любое время суток. Компания работает без выходных. В случае необходимости клиент может в любой момент обратиться в службу поддержки и оперативно получить ответ.