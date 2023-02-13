Рекламодателям

Область практически не ощутила смену регоператора

  • 13/02/2023, 13:30
Автор:
вывоз мусора
Случаев отказа и саботажа со стороны перевозчиков нет.

Несмотря на замену регоператора в конце прошлой неделе, вывоз мусора в Новосибирске и ряде районов области, проходил в штатном режиме. Напомним, что в пятницу в региональном правительстве официально заявили о прекращении полномочий компании ООО «Экология Новосибирск», как оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, и временной передачи полномочий новосибирскому муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» (САХ).

По итогам выходных, по информации МинЖКХ, смену регоператора жители области практически не ощутили.

По мусорным площадкам значительных обращений не было. Отдельные факты появлялись в Центральном и Железнодорожном районах, но они оперативно устранялись, сообщает глава МинЖКХ Денис Архипов. Ни один из субподрядчиков не отказался продолжать работу. Мы планируем, что их работа и дальше будет продолжена.

Локальные проблемы, по словам министра, возникали большей частью с вывозом крупногабаратных отходов.

Фиксировали нарушения в Баганском районе, но ситуация там длится не первый день: у подрядчика только один автомобиль, говорит Архипов. Но договорились с регоператором о закрытии потребности несколькими единицами техники. Были сбои по Коченёвскому району, но ситуация там нормализовалась. По Новосибирску фиксировали невывоз крупногабарита. Сейчас договорились с регоператором: по конкретным адресам будет всё вывезено.

Напомним, что МУП САХ в настоящее время рассматривается как основной претендент на статус регоператора на постоянной основе, о чём пока официально чиновники открыто не заявляют. Однако задолго до лишения этого статуса «Экологии – Новосибирск» ряд как чиновников, так и представителей депкорпуса вначале кулуарно, а затем и более открыто высказывались в поддержку муниципального предприятия.

Надеюсь, что смена регоператора произойдёт,  заявлял, в частности, председатель комиссии Заксобрания по наказам Дмитрий Козловский в ходе совещания в мэрии Новосибирска по итогам работы городского департамента энергетики и ЖКХ в начале февраля.  Они (Действующий регоператор.  Ред.) столько крови здесь у нас попили, всем должны. Думаю, МУП САХ с этим справится. Сейчас мне хотелось бы, чтобы МУП САХ хотя бы по одному полигону выиграл этот конкурс. Мы все, областные депутаты, будем переживать за МУП САХ.

Следом со словами поддержки муниципального предприятия высказался и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что МУП САХ, помимо статуса регоператора, является и одним из претендентов на участие в концессии по строительству двух мусоросортировочных полигонов в Новосибирском районе.

Фото Министерства ЖКХ Новосибирской области

166

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : смена регоператора вывоз мусора


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
смена регоператора

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

Новый оператор также намерен навести порядок в системе расчетов с перевозчиками и системе обращения с раздельно собранными отходами.
Читать статью >>
сжиженный газ заменят на природный

В новосибирских домах сжижженный газ заменят природным

После трагедии со взрывом дома, в результате которой погибли 14 человек.
Читать статью >>
дистанционный мониторинг здоровья

К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

В Новосибирской области стартовал федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

Однокомнатные квартиры и студии — лидеры строительного рынка

Дело не только и не столько в снижении уровня доходов покупателей, как считают застройщики.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла

13/02/2023, 16:41

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

13/02/2023, 16:36

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

13/02/2023, 16:29

В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

13/02/2023, 16:06
Популярное

Нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской

13/02/2023, 11:42

Очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет

13/02/2023, 10:24

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18
Новости компаний

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13/02/2023, 14:44

«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

13/02/2023, 11:11

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

13/02/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска