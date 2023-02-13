Область практически не ощутила смену регоператора

Несмотря на замену регоператора в конце прошлой неделе, вывоз мусора в Новосибирске и ряде районов области, проходил в штатном режиме. Напомним, что в пятницу в региональном правительстве официально заявили о прекращении полномочий компании ООО «Экология — Новосибирск», как оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, и временной передачи полномочий новосибирскому муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» (САХ).

По итогам выходных, по информации МинЖКХ, смену регоператора жители области практически не ощутили.

— По мусорным площадкам значительных обращений не было. Отдельные факты появлялись в Центральном и Железнодорожном районах, но они оперативно устранялись, — сообщает глава МинЖКХ Денис Архипов. — Ни один из субподрядчиков не отказался продолжать работу. Мы планируем, что их работа и дальше будет продолжена.

Локальные проблемы, по словам министра, возникали большей частью с вывозом крупногабаратных отходов.

— Фиксировали нарушения в Баганском районе, но ситуация там длится не первый день: у подрядчика только один автомобиль, — говорит Архипов. — Но договорились с регоператором о закрытии потребности несколькими единицами техники. Были сбои по Коченёвскому району, но ситуация там нормализовалась. По Новосибирску фиксировали невывоз крупногабарита. Сейчас договорились с регоператором: по конкретным адресам будет всё вывезено.

Напомним, что МУП САХ в настоящее время рассматривается как основной претендент на статус регоператора на постоянной основе, о чём пока официально чиновники открыто не заявляют. Однако задолго до лишения этого статуса «Экологии – Новосибирск» ряд как чиновников, так и представителей депкорпуса вначале кулуарно, а затем и более открыто высказывались в поддержку муниципального предприятия.

— Надеюсь, что смена регоператора произойдёт, — заявлял, в частности, председатель комиссии Заксобрания по наказам Дмитрий Козловский в ходе совещания в мэрии Новосибирска по итогам работы городского департамента энергетики и ЖКХ в начале февраля. — Они (Действующий регоператор. — Ред.) столько крови здесь у нас попили, всем должны. Думаю, МУП САХ с этим справится. Сейчас мне хотелось бы, чтобы МУП САХ хотя бы по одному полигону выиграл этот конкурс. Мы все, областные депутаты, будем переживать за МУП САХ.

Следом со словами поддержки муниципального предприятия высказался и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что МУП САХ, помимо статуса регоператора, является и одним из претендентов на участие в концессии по строительству двух мусоросортировочных полигонов в Новосибирском районе.