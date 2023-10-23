Бюджет на три года сверстали в правительстве Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области рассмотрен проект областного бюджета на очередной трехлетний период: 2024-2026 годы. При расчете прогноза была учтена оценка поступлений в доходную часть бюджета в 2023 году.
Судя по документам Минфина региона, доходная часть на 2024 год запланирована в размере почти 280 млрд рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2023 года на 0,5%. На 2025 год — 287 млрд рублей, на 2026 год — 307,4 млрд рублей.
Рост налоговых и неналоговых доходов региона на 2024 год запланирован на уровне 113% — 261,8 млрд рублей.
— Основными налоговыми источниками для бюджета региона по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, налог по упрощенке и налог на имущество. На их долю придется 94% от всех налоговых поступлений в казну региона, — отмечается в документах Минфина.
По безвозмездным поступлениям из федерального бюджета пока регион рассчитывает в 2024 году получить 18 млрд рублей.
Расходы областного бюджета на 2024 год планируются в сумме 297 млрд рублей. На 2025 год — 269 млрд, на 2026 год — 285,8 млрд.
— Дефицит бюджета в 2024 году запланирован в размере 39 млрд рублей — на уровне, обеспечивающем возможность реализации инфраструктурных проектов, — отмечается в документах Минфина. — На 2025-2026 годы бюджет сформирован без дефицита.
Ожидаемый объем госдолга региона на 1 января 2024 года — 75 млрд рублей, в том числе 29,5 млрд по облигациям, 38,8 млрд по кредитам вышестоящих бюджетов, 6,7 млрд — по кредитам банков.
Отметим, что сегодня на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра финансов Виталий Голубенко сообщил, что в доходную часть регион получил 202 млрд рублей, из них 165 млрд рублей собственных доходов. По доходам бюджет исполнен на 73%. До конца месяца Минфин ожидает поступление еще 24 млрд рублей налогов. Расходная часть бюджета на 2023 год исполнена на 66% к плану года.
Ранее редакция сообщала о том, что впервые за 10 лет в Новосибирской области поднимут налог по патенту.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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