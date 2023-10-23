Бюджет на три года сверстали в правительстве Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области рассмотрен проект областного бюджета на очередной трехлетний период: 2024-2026 годы. При расчете прогноза была учтена оценка поступлений в доходную часть бюджета в 2023 году.

Судя по документам Минфина региона, доходная часть на 2024 год запланирована в размере почти 280 млрд рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2023 года на 0,5%. На 2025 год — 287 млрд рублей, на 2026 год — 307,4 млрд рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов региона на 2024 год запланирован на уровне 113% — 261,8 млрд рублей.

— Основными налоговыми источниками для бюджета региона по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, налог по упрощенке и налог на имущество. На их долю придется 94% от всех налоговых поступлений в казну региона, — отмечается в документах Минфина.

Самый большой прирост Минфин ожидает по налогу на прибыль организаций: 118,4% от уровня ожидаемых поступлений 2023 года или 108,8 млрд рублей.

НДФЛ, расчетно, даст в будущем году региону 77,5 млрд рублей (+112,5%). При прогнозе НДФЛ учтено поступления дивидендов в сумме 1.2 млрд рублей.

По акцизам область планирует получить 28 млрд рублей. Речь идет об акцизах на алкогольную продукцию и этиловый спирт, а также на нефтепродукты.

По налогу на совокупный доход прогноз по поступлениям составляет 22,7 млрд рублей (116,3%), в том числе доходы по упрощенке — 21,9 млрд (+116,3%), налог на профессиональный доход — 833 млн (115,5%).

Налог на имущество организаций спланирован на уровне 12 млрд рублей.

По безвозмездным поступлениям из федерального бюджета пока регион рассчитывает в 2024 году получить 18 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2024 год планируются в сумме 297 млрд рублей. На 2025 год — 269 млрд, на 2026 год — 285,8 млрд.

— Дефицит бюджета в 2024 году запланирован в размере 39 млрд рублей — на уровне, обеспечивающем возможность реализации инфраструктурных проектов, — отмечается в документах Минфина. — На 2025-2026 годы бюджет сформирован без дефицита.

Ожидаемый объем госдолга региона на 1 января 2024 года — 75 млрд рублей, в том числе 29,5 млрд по облигациям, 38,8 млрд по кредитам вышестоящих бюджетов, 6,7 млрд — по кредитам банков.

Отметим, что сегодня на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра финансов Виталий Голубенко сообщил, что в доходную часть регион получил 202 млрд рублей, из них 165 млрд рублей собственных доходов. По доходам бюджет исполнен на 73%. До конца месяца Минфин ожидает поступление еще 24 млрд рублей налогов. Расходная часть бюджета на 2023 год исполнена на 66% к плану года.

Ранее редакция сообщала о том, что впервые за 10 лет в Новосибирской области поднимут налог по патенту.