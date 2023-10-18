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Впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области

  • 18/10/2023, 18:11
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Впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области
В 2012 году его определяли «с потолка», по оценкам экспертов.

Налог по патенту подрастет

Минфин Новосибирской области вынес на рассмотрение регионального парламента законопроект о совершенствовании патентной системы налогообложения Новосибирской области, которая действует уже 10 лет. Поправками Минфин планирует актуализировать размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД) индивидуальных предпринимателей, выбравших этот налоговый режим. Размер этого дохода в регионе не менялся с 2012 года. Причем в момент принятия размер налога по патенту определялся, по сути, «с потолка» или по экспертной оценке не только в Новосибирской области, но и в целом по стране. Об этом напомнил и.о. министра финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, отметив, что размер потенциально возможного годового дохода, определенный в 2012 году и скорректированный на 2024 год, сравнивать некорректно, так как они формировались по разным параметрам.

— На момент первичного принятия областного закона ни мы, ни федералы не обладали информацией по реальным оборотам предпринимателей. На тот момент настроения были такие: «Давайте установим ПВГД поменьше, а потом посмотрим, как это будет работать», — пояснил чиновник.

Кроме того, за счет поправок правительство планирует компенсировать местным бюджетам выпадение доходов от этой категории предпринимателей. По федеральному законодательству плательщики налога могут уменьшить его сумму на размер страховых платежей с зарплаты во внебюджетные фонды.

Впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области

— За 10 лет средняя зарплата выросла в 3 раза, индекс потребительских цен — более чем в 2 раза. В результате из начисленных 1,2 млрд рублей по ПВГД за 2022 год местные бюджеты недополучили от предпринимателей 0,5 млрд или около 40%, — констатировал Голубенко. — Сегодня обесценивание этого режима налогообложения тем сильнее, чем больше скорость роста зарплат и платежей в фонды, по факту размер выплачиваемого налога стремится к нулю.

Новые параметры размера потенциально возможного годового дохода (Приведены на базовом фото. — Ред.) определялись исходя их двух критериев:

  • существуя в экономическом пространстве, предприниматель не можем иметь в месяц доход менее МРОТ,
  • при ведении предпринимательской деятельности ИП не может не учитывать реальный рост цен в экономике.

— Основываясь на этих двух предположениях, мы пересчитали величины ПВГД. Данный пересчет позволяет нивелировать снижение налога на размер страховых платежей и восстановить возможность местных бюджетов получать налог по патентам от ИП, — подчеркнул Виталий Голубенко.

Сколько заплатят?

Как пояснила Infopro54 Наталья Рапота, руководитель комитета по финансам и налогообложению Новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ», член общественного совета при УФНС Новосибирской области, минимальный потенциально возможный годовой доход по патенту рассчитывался в Минфине следующим образом: начисленная среднемесячная оплата труда на одного работника в Новосибирской области в сфере деятельности малых предприятий в 2022 году (составила 48238 рублей), умноженная на 12 месяцев, плюс страховые взносы, которые уплатил бы предприниматель, работая по найму. Индекс потребительских цен за период с 2012 года составил 206,6%, МРОТ в Новосибирской области вырос на 352,2%

— Мне бы не хотелось, что увеличение, которое анонсировал региональный Минфин, воспринималось как «какой кошмар — предпринимателей снова зажимают», здесь, прежде всего, речь идет о соблюдении принципа равенства и справедливости налогообложения, —подчеркивает собеседница Infopro54.

Она прокомментировала цифры, приведенные Голубенко.

К примеру, в 2012 году минимальный доход предпринимателя по патенту в Новосибирской области составлял 190 тысяч рублей. Из них он выплачивал 6% налога или 11400 рублей в год. После того, как предпринимателей обязали платить страховые взносы, налог по патенту обнулился, по факту даже государство оказывалось должно ИП.

На 2024 год Минфин предлагает установить минимальный доход по патенту в размере 1,155 млн рублей (Как он определялся эксперт ― рассказала ранее. — Ред.). То есть 6% налог от него составит 69300 рублей. При этом 45842 тысячи предприниматель перечислит в социальные фонды, то есть на сам налог по патенту придется 23 тысяч рублей.

— По сравнению с предыдущими условиями налог фактически вырастет в 2 раза, — констатирует Наталья Рапота. —  Для сравнения: самозанятые при предельном доходе в 2,4 млн рублей заплатят 6% налога в год или 144 тысячи рублей. Так что я не вижу никакой несправедливости по отношению к тем, кто работает по патенту.

В местные бюджеты, по оценке Виталия Голубенко, изменение размера ПВГД может вернуть минимум 0,5 млрд рублей.

Бизнес не против

Виталий Голубенко подчеркнул, что тема повышения ПВГД выносилась на рассмотрение предпринимательского сообщества, в ходе подготовки законопроекта был учтен ряд предложения от бизнеса. Речь идет о единице расчета ПНВД от площади объекта для организаций общепита и торговли, налогообложении транспорта в зависимости от тоннажа. В список видов деятельности, которые можно вести по патенту, также была включена торговля через автоматы.

— Мы рассмотрели этот проект на рабочей группе с участием представителей реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» и в принципе поддерживаем законопроект. Он практически не нарушает прав предпринимателей. Ничего серьезного не происходит. Единственное замечание — это нужно было сделать давно, — заявил Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Закон вынесен на рассмотрение октябрьской сессии регионального парламента в первом чтении.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортный налог удивил жителей Новосибирска. 

Фото Infopro54

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : потенциально возможный годовой доход Опора России Николай Мамулат Наталья Рапота Налог по патенту


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