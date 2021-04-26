Бюджет Новосибирской области в первом квартале исполнен с профицитом

— В течение января-февраля у нас бюджет исполнялся с серьезным дефицитом. На 18 марта накопительным итогом дефицит составлял 6 млрд рублей, но за последнюю неделю марта мы получили 12 млрд, в основном по налогу на прибыль, и это изменило ситуацию в корне (профицит составил 4,4 млрд рублей), — констатировал на заседании правительства министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По итогам квартала в бюджет области поступили 50 млрд рублей, общая динамика составила 139%. Она обусловлена увеличением целевого федерального финансирования в рамках усиления мер поддержки семей с детьми, улучшением условий обучения детей в школах, а также ускорением строительства дорожных объектов. Собственные доходы бюджета по итогам первого квартала показали динамику 15,6%.

— Те отрасли экономики, которые по итогам 2020 года демонстрировали снижение своей налоговой отдачи, по итогам первого квартала выравниваются. Мы ожидаем изменения ситуации в лучшую сторону по сфере «транспорт и хранение» (-14% к кварталу 2020 году). Остальные также уверенно переходят в фазу восстановления, — заявил Голубенко.

По данным Минфина, обрабатывающие производства показали рост 23%, по сравнению с первым кварталом 2020 года, оптовая и розничная торговля — 35%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 32,2%, строительство — 33%, прочие виды деятельности — 8%.

Что касается недоимки в консолидированный бюджет (5,5 млрд рублей), то за первый квартал 2020 года ее объем увеличился на треть. При этом по местным бюджетам она сокращалась за счет доплаты имущественных платежей физлицами (-400 тысяч рублей), а по областному бюджету выросла на 1,5 млрд рублей (до 3,1 млрд), что обусловлено инерцией налогового поведения юрлиц, так как сроки уплаты налога на прибыль по годовым перерасчетам — конец марта, этот шлейф обязательств перешел на второй квартал. Министр отметил: в апреле-мае эта ситуация обычно стабилизируется.

По расходам бюджет области исполнен на 45,8 млрд рублей, что на 30% выше аналогичного периода 2020 года. Исполнение годовых назначений по расходам за первый квартал составило 23%, годом ранее — 19%.

— Итоги квартала по доходам выглядят достаточно обнадеживающими. Мы завершили его без переходящих остатков бюджетной задолженности, — констатировал Виталий Голубенко. — Поступления налога на прибыль позволили нам выйти из зоны дефицита в зону превышения доходов над расходами и полностью сократить госдолг перед коммерческими банками.

Сегодня госдолг области (47,6 млрд рублей) состоит из двух частей. Половину занимают федеральные бюджетные кредиты — 26,4 млрд, которые обходятся региону по ставке 0,1% годовых. Вторая — рыночные облигационные займы (21,2 млрд), которые область размещала с 2016 по 2020 год по средней ставке 7% годовых.

— Если апрель будет столь же оптимистичным, то в мае можно будет рассматривать вопрос разблокировки недоведенных лимитов по расходам и оценивать дополнительные бюджетные возможности, — заявил Голубенко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отметил, что по итогам первого квартала можно говорить о сдержанном оптимизме исполнения бюджета региона.

— Наши ожидания оправдываются. Поручаю Минфину до 12 мая уточнить прогноз на доходы до конца года, а всем коллегам готовиться к поправкам в бюджет, чтобы мы могли рассмотреть их в июне, — подчеркнул Травников.

Бюджет Новосибирской области на 2021 год запланирован в сумме около 188 млрд рублей, по расходам — на 197 млрд.