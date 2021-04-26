61% работодателей против увеличения майских выходных

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021.

— 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом, сообщили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

Половина (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.