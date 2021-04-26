В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

По данным Авито Авто, в период с 1 по 20 апреля покупкой мотоциклов в столице Сибири интересовались на 28,7% активнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на скутеры и мопеды в городе за этот же период вырос на 35,8%.
Средняя стоимость подержанного мотоцикла составила 195 000 рублей – на 5,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Мопеды и скутеры стоят в нашем городе в среднем дешевле мотоциклов: средняя цена подержанных составляет 42 000 рублей.
— Наиболее востребованы мотоциклы класса Дорожные: на их долю пришлось 41,6% от спроса на мотоциклы в целом. Средняя цена подержанного мотоцикла такого типа в период с 1 по 20 апреля составила 211 000 рублей, — отметили представители Авито Авто. — На втором месте по доле спроса – Кросс и эндуро. Их суммарная доля в спросе составляет 29,4%. Средняя цена подержанного мотоцикла такого типа в Новосибирске – 110 000 рублей. Спортивные отвоевали долю рынка в 21,5% и заняли третье место. Их цена в среднем составляет 262 000.
Фото: pixabay.com автор: mbll
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