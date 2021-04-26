В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

По данным Авито Авто, в период с 1 по 20 апреля покупкой мотоциклов в столице Сибири интересовались на 28,7% активнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на скутеры и мопеды в городе за этот же период вырос на 35,8%.

Средняя стоимость подержанного мотоцикла составила 195 000 рублей – на 5,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Мопеды и скутеры стоят в нашем городе в среднем дешевле мотоциклов: средняя цена подержанных составляет 42 000 рублей.