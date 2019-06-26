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Бюджет поправили более чем на 2 млрд

Сразу в двух чтениях сессия заксобрания приняла ряд существенных изменений в главный финансовый документ области.
  • 26/06/2019, 12:04
Автор: Евгения Серёгина
Бюджет поправили более чем на 2 млрд
С учетом принятых изменений доходы бюджета Новосибирской области в 2019 году составят 159,5 млрд рублей, расходы — 168 млрд рублей.

Сессия регионального парламента утвердила изменения регионального бюджета на 2019-2021 годы. В первом чтении сумма изменений составляла около 2 млрд рублей, большая часть которых будет направлена на объекты социальной сферы. Наиболее финансируемыми статьями, по словам министра финансов региона Виталия Голубенко, стали образование (перепрофилирование зданий школ и детсадов под увеличение количества детей и увеличение в связи с этим штатной численности персонала), здравоохранение (увеличение финансирования на приобретение вакцин, медпрепаратов, оказание помощи гражданам без социальных полисов и больным социально-значимыми заболеваниями) и культуры (ремонт учреждений).

— Указанные в поправках ресурсы — это в основном средства на покрытие межбюджетных расходов, поддержку муниципалитетов, завершение строительства ряда важных социальных объектов, — прокомментировал законопроект во время пресс-подхода председатель бюджетного комитета заксобрания Александр Морозов.

По словам губернатора области Андрея Травникова, выделенные средства будут направлены в основном на устранение различных замечаний, на подготовку к предстоящему зимнему периоду.

— Также были приняты поправки по обеспечению финансирования объектов к Чемпионату мира по хоккею-2023 в зоне строительства новой ледовой арены, — отметил глава региона. — Поправки этой сессии касаются наших собственных источников расходов. Все дополнительные расходы обеспечены незаемными источниками без увеличения госдолга — это переходящие остатки плюс уточненный прогноз по увеличению доходов по налогу на прибыль.

Во втором чтении сумма поправок в бюджет выросла еще на 257 млн рублей. Средства были направлены на увеличение финансирования ряда спортивных объектов и объектов социальной сферы. К примеру, 25 млн рублей выделено на капитальный ремонт школы в Колыванском районе, 14,5 млн — на устранение предписаний МЧС в Новосибирской областной больнице, 24,3 млн — на строительство спорткомплекса в Тогучинском районе, 17,7 млн — на реконструкцию бассейна в Новосибирске (+20 млн рублей еще в 2020 году), 17 млн — на хоккейный модуль в Колыванском районе. По линии минЖКХ предполагается увеличить финансирование на 27 млн рублей на газификацию Венгеровского района, на 25 млн — Каргатского района.

С учетом принятых изменений доходы бюджета Новосибирской области в 2019 году составят 159,5 млрд рублей, расходы — 168 млрд. Дефицит областного бюджета на 2019 год — чуть более 8,4 млрд рублей.

Фото пресс-службы заксобрания Новосибирской области

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