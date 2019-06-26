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МТС обновляет бренд

  • 26/06/2019, 10:57
Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. В портфеле МТС помимо традиционных телеком-сервисов есть финтех-продукты на базе собственного банка; развлекательные приложения, включая сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления; новое направление МТС Home, объединившее технологии «Умного дома»; мультиплатформенное ТВ, включающее доступ к сотням телеканалов посредством кабельного, спутникового и мобильного ТВ; собственная киберспортивная стриминговая платформа; телемедицинская платформа SmartMed; приложение онлайн-образования Smart Education; направление Digital B2B, объединившее облачные продукты, федеральную cеть интернета вещей, сервисы на базе искусственного интеллекта и Big Data.

— Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана — закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. — Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда.

Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

МТС обновляет бренд

Представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС, как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду МТС. Изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России. Новое позиционирование и визуальный стиль были создан при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO BRANDING из России.

24 июня стартовала первая рекламная кампания с новым брендингом. Главным героем кампании по-прежнему является Дмитрий Нагиев.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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