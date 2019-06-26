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Капремонт2019: более половины из запланированных участков новосибирских теплосетей выведены в ремонт

  • 26/06/2019, 12:08
Сибирская генерирующая компания развернула капитальные ремонты на 7 из 12 участков теплосетей в Новосибирске.

Капремонт2019За летний период энергетикам предстоит капитально отремонтировать более 5 километров трубопроводов. Из-за работ меняется схема движения транспорта.

В настоящее время работы ведутся на 7-ми участках тепломагистралей: Ветлужской, Обской, Мира, Семьи Шамшиных, Фабричной и на двух участках на Фрунзе. Для проведения капитального ремонта выполнили разрытия на объектах – по состоянию на утро среды — 490 метров, и демонтировали 264 м старых труб.

К примеру, на теплотрассах по улицам С. Шамшиных и Мичурина подрядным организациям энергетиков предстоит заменить трубы длиной 113 метров диаметром 1000мм и 85 м диаметром 500мм соответственно. Из-за работ будет изменена схема дорожного движения следующим образом:

  • с 21.06.19г. по 07.07.19г. —  закрытие сквозного движения по ул. Мичурина;
  • с 21.06.19 г. по 10.07.19 г. –сужение ул. Фрунзе между ул. С. Шамшиных и ул. О. Жилиной;
  • с 08.07.19г. по 12.07.19г. — закрытие сквозного движения на участке от ул. Каменской до ул. Мичурина;
  • с 10.07.19г. по 08.08.19г. – сужение ул. С. Шамшиных между ул. Романова и ул. Фрунзе;
  • с 12.07.19г. по 10.08.19г. — сужение ул. Фрунзе между ул. Мичурина и ул. Каменской.

Изменения движения транспорта на период проведения ремонтов избежать невозможно, так как большое количество теплотрасс Новосибирска проложено под городскими дорогами. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.

В этом году большой объем работ связан с капитальными ремонтами на магистральных сетях. Из-за постоянно растущей динамики повреждений на тепломагистралях приоритет при выборе участков для капитального ремонта отдан трубопроводам большего диаметра.

Для подготовки теплосетевого комплекса мегаполиса к очередному отопительному сезону 2019-2020 Сибирская генерирующая компания направила на капремонты 721 млн. рублей, это почти вдвое больше, по сравнению с предыдущим годом.

На сегодня уже для всех объектов капитального ремонта теплосетей выбраны исполнители работ. В ближайшее время подрядчики энергетиков приступят к ремонтам на оставшихся участках.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба компании

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